В марте Папа призывает дать христианский ответ на вызовы биоэтики (ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Епископ Рима комментирует свои молитвенные прошения на март этого года: о христианском ответе на вызовы биоэтики. Передает русская служба Vatican News.

Папа Франциск отмечает факт всемирного научного прогресса, затрагивающего также область биоэтики, и это ставит перед верующими ряд проблем, на которые необходимо отвечать, «ведь мы не можем прятать голову в песок, как страусы». «Применение биотехнологий всегда должно проходить с уважением к человеческому достоинству, – подчёркивает Святейший Отец. – Например, к человеческим эмбрионам нельзя относиться как к одноразовому, выброшенному материалу», распространяя тем самым пагубную культуру отбросов. «Мы не можем позволить экономической выгоде обуславливать биомедицинские исследования. Нужно понимать происходящие глубокие изменения с ещё более глубокой, более тонкой проницательностью. Дело не в том, чтобы сдерживать технический прогресс, это вопрос сопровождения, – подчёркивает Папа. – Речь идёт о защите как человеческого достоинства, так и прогресса. Иными словами, мы не можем платить за прогресс человеческим достоинством, эти два понятия гармонично сочетаются друг с другом».

В конце видеопослания Епископ Рима призывает христиан – «перед лицом новых вызовов, брошенных биоэтикой» – способствовать защите жизни молитвой и общественными действиями.