В Лурде открылась пленарная сессия французского епископата

2 ноября в Лурде открылась осенняя пленарная сессия французского епископата. Среди многочисленных тем – борьба против язвы сексуального насилия над малолетними. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Этот день — 2 ноября – был специально добавлен к ранее разработанной программе ассамблеи, и он целиком посвящен восприятию в отдельных епархиях недавно обнародованного доклада Независимой комиссии по расследованию сексуальных преступлений в лоне Церкви, выявившего многочисленные и многократные случаи насилия над малолетними со стороны представителей духовенства на протяжении 70 лет.

После Утренней хвалы, официального открытия работ ассамблеи и общей молитвы в Массабьельском гроте состоялось обсуждение доклада, а во второй половине дня епископы разделятся на рабочие группы и встретятся с жертвами надругательств. Помимо сегодняшнего дня, в программе пленарного заседания епископской конференции – еще четыре рабочих сессии на эту же тему, а в субботу 6 ноября пройдет особый молебен и покаянное богослужение.

Работы пленарного заседания сосредоточены также на энциклике Laudato si’ и ее воплощении в повседневной жизни, с особым вниманием к связи между экологическим кризисом и человеческой хрупкостью.