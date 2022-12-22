В Ливане прошла первая в истории встреча глав Церквей сирийской традиции

Первая в истории встреча предстоятелей Церквей сирийской традиции состоялась в Ливане, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на агентство Fides.

Встреча прошла 16 декабря в деревне Атшан – резиденции Игнатия Ефрема II Керима, Патриарха Антиохии и всего Востока, главы Сиро-яковитской Церкви. Во встрече участвовали: Игнатий Иосиф III Юнан, Патриарх Антиохии и всего Востока (Сиро-католическая Церковь), кардинал Бешара Бутрос Раи, Патриарх Антиохии и всего Леванта (Маронитская Католическая Церковь), Ава III, Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока и кардинал Рафаэль Луис I Сако, халдейский Патриарх Багдадский (Халдейская Католическая Церковь).

«Мы собрались сегодня, чтобы вместе просить Бога послать нам силу и любовь в этом мире, полном вызовов, – заявил, открывая встречу, Патриарх Игнатий Ефрем, – чтобы мы могли вместе решить, что лучше для всех членов наших Церквей. Нас объединяет очень многое, хотя из-за разных исторических трудностей мы сегодня испытываем разногласия в том, как исповедуем нашу веру. Но сегодня мы чувствуем необходимость быть вместе и вместе сохранять богатство нашего общего наследия».

Сирийские церкви – особая ветвь восточного христианства, литургические и богословские тексты которых написаны на классическом сирийском языке (разновидности арамейского). В этой традиции существуют восточно-сирийский и западно-сирийский обряды, которых придерживаются различные Церкви Ближнего Востока, Месопотамии и Индии, как автокефальные древневосточные (миафизитские и несторианские), так и находящиеся в общении с Римским престолом (восточно-католические).