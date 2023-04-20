В Латвии появится первый оссуарий

В соборе святого Иакова в Риге появится оссуарий, или костница, – специальное помещение для хранения останков решили оборудовать после того, как под храмом были обнаружены человеческие кости и черепа.

Рабочие нашли их во время реставрации церковного пола, информирует «Благовест-инфо» со ссылкой на Rus.LSM.lv.

По словам Артурса Томсонса, руководящего археологическим надзором в соборе, останки, а также найденные фрагменты ткани и нитки, стали важным материалом для археологов.

Как отмечает Rus.LSM.lv, после реконструкции кафедрального собора святого Иакова оссуарий планируют открыть для публики. Найденные надгробия, как минимум четыре из них, могут получить особый статус – памятника государственного значения.