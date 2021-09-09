В Китае легально хиротонисан еще один католический епископ

В Китае хиротонисан еще один епископ – шестой по счету в рамках соглашения между Поднебесной и Святым Престолом.

Как сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун, в среду 8 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, еще одна китайская католическая епархия со вдовствующей кафедрой обрела своего епископа благодаря Временному соглашению между Святейшим Престолом и КНР о назначении епископов. Речь идет о епархии Ханькоу/Ухань в китайской провинции Хубэй: здесь была совершена епископская хиротония над священником-францисканцем Франциском Цуй Цинци, которого Папа Франциск назначил ординарием Ханькоу/Уханя 23 июня этого года. В епархии Ханькоу, входящей в состав архиепархии Уханя, расположен Кафедральный собор: новопоставленный епископ Цуй Цинци будет фактически правящим архиереем для всей территории Уханя.

Напомним, что Временное соглашение между КНР и Ватиканом было подписано в Пекине 22 сентября 2018 г. с целью способствовать дальнейшему развитию диалога между сторонами и внести значимый вклад в служение Католической Церкви в Китае на благо китайского народа и ради мира во всём мире.