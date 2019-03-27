В Кемерове прошло заседание Катехитической комиссии при Конференции католических епископов России

26-29 марта приход Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в городе Кемерово принимал членов Катехетической комиссии при Конференции католических епископов Российской Федерации, собравшихся на ежегодную рабочую встречу. В заседании Комиссии приняли участие представители Катехетических комиссий всех епархий России, а возглавил его епископ Кирилл Климович, ординарий Епархии Св. Иосифа в Иркутске и председатель Катехетической Комиссии ККЕР.

Работа Комиссии началась с молитвы к Святому Духу и приветственного слова епископа Кирилла. Владыка с благодарностью вспомнил тех членов Комиссии, которые уже закончили свое многолетнее служение в нашей стране и отметил важность их работы для дела катехизации в России. Традиционно, следующим пунктом программы стало предоставление отчетов о деятельности Епархиальных катехетический комиссий за прошедший год. Представители различных епархий поделились своими достижениями, радостями и проблемами.

Затем были обсуждены вопросы катехизации верных разных возрастных категорий, имел место обмен опытом по постоянной катехизации взрослых, состоялась дискуссия по определению оптимального для России возраста подготовки детей к Первой Исповеди и Первому Причастию. Большое внимание было уделено обсуждению вопроса о привлечении родителей к процессу катехизации собственных детей. Подготовка пособия для родителей определена как стратегическая цель работы Комиссии.

Члены Комиссии были проинформированы об издательских планах каждой из епархий, узнали на каком этапе находится разработка программы для подготовки детей к Первой Исповеди и Первому Причастию и учебного пособия для такой подготовки. Данная работа ведется Катехетической комиссией Преображенской Епархии. Эта же Комиссия готовит в текущем году программу «Каникул с Богом» (такие программы готовятся поочередно каждой из Епархиальных катехетических комиссий и используются по всей России). Представители Архиепархии Божией Матери в Москве рассказали о работе епархиальной Школы катехизаторов и вышли с предложением пополнить состав лекторов Школы преподавателями из других епархий.

Живой интерес у участников заседания вызвал вопрос обновления работы катехетического сайта katechein.ru, а также обсуждение тем для новых выпусков католического катехетического журнала «Радуга» и поиска способов повышения спроса на журнал, расширения его читательской аудитории.

Необходимо добавить, что работа Комиссии была плодотворной и проходила в теплой атмосфере, чему немало способствовала сестра Наталия Градель SSpS, председатель Катехетической комиссии Преображенской епархии и главный организатор кемеровской встречи. В своем заключительном слове епископ Кирилл Климович поблагодарил всех присутствующих за активное участие в заседании и проделанную в течение прошедшего года большую работу на местах. Владыка Кирилл подчеркнул важность служения Епархиальных катехетических комиссий и благословил их сотрудников на дальнейшую плодотворную деятельность.

Следующая встреча Комиссии состоится 21-23 апреля 2020 года в Епархии Святого Иосифа в Иркутске.