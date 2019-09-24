В Кемерове на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» освятили часовню

В Кемерове 21 сентября освятили часовню в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» на том месте, где в марте 2018 года сгорел торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых – дети. Сегодня на месте бывшего ТРЦ создан «Парк ангелов» в память о погибших, на его территории теперь есть и православная часовня, сообщает агентство Благовест-инфо со ссылкой сайт Кузбасской митрополии.

В сослужении епископов Мариинского и Юргинского Иннокентия, Новокузнецкого и Таштагольского Владимира, а также ряда священников, часовню освятил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. После освящения была возглашена «Вечная память» всем погибшим во время пожара. После богослужения митрополит Аристарх рассказал, что место для молитвы удалось возвести благодаря желанию и усилиям тех, кто потерял своих близких в трагедии, отозвавшейся в сердцах не только россиян, но и людей из разных стран мира. Глава митрополии также отметил, что Церковь приветствует желание горожан молиться на месте трагедии об упокоении почивших, и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в строительство часовни.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых – дети. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.