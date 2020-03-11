В католических храмах Литвы ввели превентивные меры в связи с коронавирусом

В связи с угрозой распространения коронавируса в католических храмах Литвы отказались от освященной воды. Также верующим порекомендовали не целовать кресты и прочие реликвии. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Конференции епископов Литвы священник Кестутис Смиглявичюс. Сообщает портал Благовест-инфо.

«Нет освященной воды, используемой обычно. Это сделано для того, чтобы не создавать возможности для распространения вируса. Временно отказались от всех контактных форм молитвы, которые могут позволить инфекции распространяться», – сказал священник. По его словам, верующим не рекомендуется целовать кресты и другие реликвии, отмечает портал LETA. В приходах и храмах должны быть вывешены информационные листы с рекомендациями, а также созданы условия для мытья рук. Необходимости менять традиции принятия Святого Причастия в связи с коронавирусом пока нет, но за ситуацией постоянно следят, сообщил генеральный секретарь Конференции епископов Литвы.