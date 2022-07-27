В Канаде Папа совершил паломничество к озеру Святой Анны (+ ФОТО)

В ходе визита в Канаду Папа Франциск принял участие в паломничестве к озеру Святой Анны, расположенному в 72 км от Эдмонтона: это озеро с XIX столетия является целью многочисленных католических паломников, с молитвой погружающихся в его целительные воды. Передает русская служба Vatican News.

У озера Папа благословил воду и затем окропил ею паломников; затем состоялась Литургия Слова, во время которой Святейший Отец произнес проповедь.

Приветствовав верных на языке местных индейцев, Папа сказал, что его впечатлили звуки барабанов, сопровождавшие первые этапы поездки: «В этом звуке барабанов, казалось, отзывается эхом биение многих сердец: сердец, которые на протяжении столетий трепетали у этих вод, сердец многочисленных паломников, шагающих вместе к этому ʺБожественному озеруʺ», чтобы испытать целительную силу Бога. Но это также биение еще одного сердца – «материнского сердца земли», отсылающее к истокам жизни. Созерцание вод озера Святой Анны помогает вернуться и к истокам нашей веры, совершая мысленное паломничество к Галилейскому морю, где Иисус призвал апостолов, провозгласил Заповеди блаженств, рассказывал притчи, совершал знамения и исцеления. Галилейское море было местом, очень далеким от «религиозной чистоты», которую олицетворял Иерусалимский храм: это было средоточие различий. Бог избрал именно это многогранное место для возвещения подлинной революции: там Он призывал подставить вторую щеку, любить врагов, жить по-братски, там возвестил Отца, Который позволяет восходить солнцу над добрыми и злыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Это революция «без погибших и раненых, революция любви».

Что же мы можем почерпнуть из священных вод озера Святой Анны? Ответить на этот вопрос нам помогает Слово Божьей, подчеркнул Папа. Согласно пророку Иезекиилю (47, 8-9), вода, проистекающая из-под порога храма, дарует жизнь и исцеляет: «Иисус пришел и продолжает приходить, чтобы позаботиться о нас, утешить и исцелить нашу одинокую, истощенную человеческую природу». Все мы нуждаемся в исцелении, подчеркнул Папа и вознес молитву:

«Господи, как народ у берегов Галилейского моря не боялся кричать Тебе о своих нуждах, так и мы сегодня вечером приходим к Тебе с этой болью, которая у нас внутри. Мы приносим Тебе нашу убогость и наши труды, наши травмы от насилия, перенесенного братьями и сестрами индейцами. В этом благословенном месте, где царят гармония и мир, мы преподносим Тебе дисгармонию наших историй, чудовищные последствия колонизации, неизгладимую боль многих семей, бабушек, дедушек и детей. Помоги исцелить наши раны. Мы знаем, что это требует усилий, заботы и конкретных дел с нашей стороны; но мы также знаем, что в одиночку у нас ничего не получится. Мы доверяемся Тебе и заступничеству Твоей Матери и Твоей бабушки».

Говоря о передаче жизни, которую олицетворяют воды священного озера, Папа упомянул о матерях и бабушках, помогающих уврачевать сердечные раны. Такой Матерью для коренных народов стала Гваделупская Богородица, передававшая веру на их языке, облачаясь в их одежды, без какого-либо принуждения. Горькое наследие, которое приходится видеть в Канаде, вызвано тем, что бабушкам из коренных народов препятствовали передавать веру на своем языке и посредством своей культуры.

Папа призвал задаться вопросом: что мы делаем для коренных народов, как отвечаем на их боль и на их историю? Часто именно бескорыстное внимание к другим освобождает от внутренних тяжестей: «В нашем одиночестве, в наших страданиях Иисус побуждает выходить, отдавать и любить», — подчеркнул Святейший Отец.