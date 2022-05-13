В июле Папа Франциск посетит Канаду

Директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни заявил о предстоящем апостольском визите Папы Франциска, запланированном на июль этого года, передает Vatican News.

«Принимая приглашение гражданских и церковных властей и общин коренных народов, Святейший Отец Франциск совершит апостольскую поездку в Канаду с 24 по 30 июля, посещая города Эдмонтон, Квебек и Икалуит. Программа и дальнейшие подробности визита будут объявлены в ближайшие недели», – говорится в коммюнике пресс-службы Святейшего Престола.

В марте и апреле этого года Папа Франциск встречался с представителями трёх канадских национальных групп, пострадавших от последствий колонизации, последним публичным эпизодом которой стало обнаружение массовых захоронений на территории индейской школы-интерната в Камлупсе, в провинции Британская Колумбия. Епископ Рима попросил прощения у Бога и у коренных народов Канады за прискорбное поведение членов Католической Церкви: «Я хотел бы сказать вам от всего сердца: мне очень прискорбно».