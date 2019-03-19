В Испании растет число рукоположений и семинаристов

17 марта в Испании отметили День семинарии. В преддверии праздника Комиссия Конференции епископов Испании по семинариям и университетам обнародовала статистические данные об учащихся высших духовных семинарий и подготовительных семинарий, —сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В 2018 году 135 семинаристов были рукоположены в священники, что на 26 больше, чем в 2017 году. Таким образом, число рукоположений в пресвитеры выросло на 24 процента. Больше всего новых священников – в Мадридской епархии, за которой следуют Валенсия и Толедо.

В текущем академическом году в высших духовных семинариях Испании обучаются 1203 семинариста, что на 60 меньше, чем в прошлом году. Вместе с тем на 20 процентов сократилось число тех, кто покидает семинарию, не доучившись до конца. На первый курс в этом учебном году поступили 236 семинаристов. Мадрид находится на первом месте по числу семинаристов: 172. Что касается подготовительных семинарий, то в них в этом году обучаются 918 кандидатов. 29 учащихся первого курса высших духовных семинарий в этом году вышли из стен подготовительных семинарий.

Тема Дня семинарии в 2019 году – «Семинария как общая миссия». В специальном послании испанские иерархи поясняют, что все верующие несут ответственность за пастырское попечение в сфере призваний. Оно требует активного участия всех христиан как членов тела Христова: все призваны молиться о семинаристах и содействовать их подготовке к священству, гласит послание. В тексте подчеркивается, что становление священника никогда не прекращается, и совершенствование своей подготовки – это потребность каждого пресвитера. С этим убеждением Испанская епископская конференция разработала новую двухгодичную программу подготовки священников, согласовав ее с основными принципами, указанными в документе Конгрегации духовенства «Дар призвание к священству» (декабрь 2016 года).