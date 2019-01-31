В Ирландии священник не допустил к причастию депутата, голосовавшего за аборты — СМИ

В Ирландии депутата парламента, поддержавшего легализацию абортов, не допустили к причастию, сообщает портал Правмир со ссылкой на Churchmilitant.com.

Приходской католический священник Джон Хоган отказался причастить депутата Роберта Троя во время мессы на похоронах 4 января в церкви Святого Николая в деревне Малтифарнем.

Ранее депутат сообщил прессе, что голосовал за легализацию абортов на референдуме в мае 2018 года. Трой и отец Джон отказались комментировать произошедшее журналистам.

С 2018 года в Ирландии проводится реформа, направленная на легализацию абортов. На референдуме за нее проголосовали более 66% избирателей. Голосованием были внесены изменения в статью Конституции Ирландии, которая признавала равнозначными право на жизнь матери и нерожденного ребенка.

Католическая Церковь выступает против отмены поправки. В стране неоднократно проходили акции протеста сторонников и противников легализации абортов.

Напомним, что на прошлой неделе группа ученых и преподавателей потребовала отлучить от Церкви губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, подписавшего новый закон, который позволяет прерывать беременность сроком более 24 недель, а в случае угрозы для жизни матери – вплоть до девятого месяца беременности.