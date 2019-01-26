Губернатору Нью-Йорка отказали в Причастии

Католические ассоциации протестуют против нового закона, одобренного 22 января в штате Нью-Йорк, который позволяет прерывать беременность сроком более 24 недель, а в случае угрозы для жизни матери – вплоть до девятого месяца беременности. «Акт о репродуктивном здоровье» был обнародован губернатором штата Эндрю Куомо, католиком по вероисповеданию.

В субботу 26 января группа ученых и преподавателей потребовала отлучить от Церкви губернатора Нью-Йорка, объявившего, что новый закон – это «шаг вперед», который нужно сделать всей стране.

Епископ Олбани, административного центра штата Нью-Йорк, назвал неприемлемым и деструктивным новый закон, отметив, что он несовместим с верой губернатора. Однако, как он пояснил протестующим, отлучение от Церкви не может применяться в качестве «наказания».

Согласно епископу, требование защитников жизни продиктовано тем, что они хотят подчеркнуть нравственное зло, которое содержится в новом законе, и «наказать» того, кто называет себя католиком, но пренебрегает своим вероучением. Епископ пояснил, что отлучение от Церкви «немыслимо для того, чтобы удовлетворить желание возмездия. Отлучение — это крайне суровая мера, однако она не имеет характера наказания или возмездия, но направлена на исправление и созидание»,

Вместе с тем монс. Шарфенбергер уточнил, что «те, кто занимают общественные должности и продолжают отдаляться от католического вероучения, упорствуя в защите аборта», не могут приступать к Святому Причастию. В этом случае служители Причастия могут отказать в причащении тому, кто просит о нем.

Накануне в пятницу в епархии звонили все церковные колокола в знак скорби о детях, погибших до рождения, и об их матерях.



Ольга Сакун (Град Ватикан)

Источник: Vatican News