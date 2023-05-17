В Ирландии французские волонтеры устанавливают уличные кресты – кальварии

Группа католиков-волонтеров из Франции приехала в Ирландию, чтобы установить несколько уличных распятий, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNW.

S.O.S. Calvaires – организация католиков-мирян, которая занимается реставрацией и восстановлением кальварий – часовен и распятий, мест поклонения Страстям Христовым во Франции. Основанная в 1987 году организация действует под девизом «Stat crux dum volvitur orbis» – «Мир вращается, пока стоит крест». Волонтеры S.O.S. Calvaires считают кальварии и уличные распятия важной частью исторического и культурного наследия Франции. По их словам, уличные распятия в стране разрушаются из-за вандализма и нерадения властей.

В Ирландии члены S.O.S. Calvaires будут находиться с 8 по 13 мая. За это время волонтеры установят «пять кельтских крестов по всей стране», заявил глава группы Александр Кайе. Одним из мест, где будет установлена кальвария с кельтским крестом, станет Кро-Патрик («Скирда св. Патрика») – гора на западе Ирландии, важный центр католического паломничества со средневековых времен.

Члены группы надеются, что их работа послужит «единению христиан вокруг креста» и восстановлению веры в Ирландии. Ранее S.O.S. Calvaires установили хачкар – традиционный крест – в Армении. Группа также получила запрос на восстановление распятий в Бельгии.

Во Франции, на родине организации, почти все католические церкви и места поклонения, включая кальварии и уличные кресты, находятся в ведении правительства, которое не выделяет средств на их реставрацию. По данным S.O.S. Calvaires, 80% исторически значимых церковных зданий нуждаются в ремонте. Кальварии и распятия можно найти во Франции на перекрестках и площадях, особенно в сельской местности. Некоторые из них были установлены святым Людовиком Гриньон де Монфором (1673–1716). Была также и традиция устанавливать кресты на вершинах гор и холмов. Так, на пике Сан-Лу стоял 12-метровый железный крест, который был уничтожен вандалами в 2020 году. Уже через неделю волонтеры установили на его месте деревянный крест, а на восстановление железного позже было собрано 24 тыс. евро пожертвований.

Когда S.O.S. Calvaires была создана в 1987 году, она ставила своей целью восстанавливать по одному распятию или кальварии в квартал. Сейчас организация превратилась в масштабное общенациональное движение с 52 отделениями по всей Франции. За 2022 год восстановлено 150 кальварий, а в 2023-м – уже 135, утверждает Александр Кайе.