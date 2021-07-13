В Иране по новому закону против проповедничества вынесены первые приговоры христианам

В Иране по обновленному закону против проповедничества вынесены первые приговоры христианам, которые отказались отречься от Христа и получили пятилетние сроки за «пропаганду против ислама», сообщает «Седмица» со ссылкой на ChristianHeadlines.com.

Амин Хаки, Милад Гударзи и Алиреза Нурмохаммади, бывшие мусульмане, принявшие Христа, были осуждены по статье 500 Уголовного кодекса Ирана с новейшими поправками. Новая статья закона предусматривает «строгое наказание за девиантное учение и/или пропаганду, противоречащую священному шариату [исламскому закону] или нарушающую его».

Трех мирян Иранской церкви (Church of Iran) приговорили к к максимальному сроку тюремного заключения по новой статье, а также к штрафу в 40 миллионов томанов (1600 долларов США). А четвертому несчастному, Хамету Ашури, в тот же день сообщили об отклонении его апелляции на приговор о 10-месячном тюремном заключении по обвинению в «подрывной пропаганде». Ашури также является новообращенным христианином из числа бывших мусульман.

Помимо возросших сроков тюремного заключения, осужденные лишаются избирательных прав на срок до 15 лет. Активисты движения за свободу вероисповедания предупреждают, что закон в новой редакции можно использовать для гонений на религиозные меньшинства и инакомыслящих. «Мы все ждали примеры применения новых поправок, и вот дождались – вынесены первые приговоры Амину, Милада и Алирезе, – говорит аналитик правозащитной группы Middle East Concern (MEC) на условиях анонимности. – Прокурор во всем подчиняется иранской разведке, и легко сочиняет обвинение в пропаганде против ислама (статья 500) или подрывных действиях против исламского строя (статьи 498, 499). Теперь по статье 500 любой христианин может получить пять лет тюрьмы, а не полгода, как было раньше».

«Недавнее избрание на пост президента Эбрахима Раиси, главного судьи Ирана, говорит о том, что власти избрали жесткую линию на защиту исламских ценностей, – отмечает аналитик. – Зная его биографию жесткого служаки, мы вряд ли увидим умеренность и терпимость к тем, кто не вписался в «задачи исламской революции», и в первую очередь к новообращенным христианам, которые подлежат исправлению. Нет сомнения, что поправки к статьям 499 и 500 продавливал именно он как глава судебной системы».

11 ноября 2020 года иранская разведка в Фардисе обрушилась с облавой на дома трех христиан и других новообращенных. Были конфискованы Библии, сотовые телефоны и компьютеры, а христианам приказали прекратить всякую христианскую деятельность. Хаки, Гударзи, Нурмохаммади и другие члены фардисской группы с тех пор упорно отказывались отречься от веры, а потому 5 мая им были предъявлены обвинения по новой статье 500. 21 июня эти трое предстали перед судом в 4-м отделении Революционного суда Караджа. Судья Мехди Зейнали отказал им в услугах адвоката, и обвиняемым пришлось прибегнуть к неумелой самозащите, как сообщает правозащитная группа «Христианская солидарность по всему миру» (Christian Solidarity Worldwide, CSW). Слушание длилось менее часа – и они получили максимальные сроки.

Это не первый случай, когда трех фардисских христиан бросают в тюрьму за веру; все трое уже отсидели в тюрьме по обвинению в «пропаганде против государства». Хаки был условно освобожден 2 марта 2020 года из-за вспышки COVID-19 в центральной тюрьме Караджа. Уровень заболеваемости в тюрьме, куда его теперь вновь сажают на пять лет, на сегодня не известен. Ашури был арестован в Карадже 23 февраля 2019 года, его дом обыскали агенты службы безопасности и конфисковали Библии, христианскую литературу и компьютер. Его держали в одиночной камере 10 дней, постоянно избивали и предлагали свободу и деньги за отречение и доносительство, но он отказался, как сообщает правозащитная группа Article Eighteen. Хамеда заставили пройти курс «исламского перевоспитания», однако он ушел после четырех занятий, после чего получил обвинение в «пропаганде против государственного строя» и был осужден Революционным судом Караджа.

Иран занимает высокое восьмое место в списке стран-гонителей христианства за 2021 год (2021 World Watch List), подготовленном международной христианской правозащитной организацией Open Doors.