В храме Армянской Церкви Сурб Амбарцум отслужили прощальную литургию

В церкви Сурб Амбарцум в городе Бердзор в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха) 18 августа прошла прощальная литургия. До 25 августа жители Бердзора должны покинуть город, так как к концу месяца российские миротворцы больше не будут охранять его территорию, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Global Orthodox.

Литургию возглавил глава Арцахской епархии ААЦ Вртанес Абраамян. В беседе с корреспондентом «Арцахпресс» он отметил, что через литургию, адресованную Господу, подтверждается явление спасения души, прославления Бога и человека, идущего к Нему.

«Люди пришли попрощаться со своей церковью», — говорит прихожанин ААЦ из Ростова-на-Дону, присутствовавший на богослужении. Он также прислал Армянскому музею Москвы видеозапись. «Католикосом принято решение не снимать алтарь, не снимать крестов, все оставить, в том числе и фрески, нетронутым. Я с этим согласен. Думаю, мы еще встретимся», — добавляет прихожанин церкви.

Ранее армянские СМИ писали, что в Азербайджане разработали проект по превращению храма Сурб Амбарцум в мечеть. Действительно, на сайте общественного объединения «Охрана памятников истории и культуры на оккупированных территориях Азербайджана» 5 марта 2021 года вышел материал, посвященный церкви Сурб Амбарцум. В нем также говорится о предложении переделать этот храм в мечеть: «Общественное объединение охраны памятников выступило с предложением использовать церковь как мечеть, внеся незначительные косметические изменения во внешний интерьер церкви», — написано на сайте. Видео с описанием проекта опубликовано на YouTube-канале организации под заголовком «Лачинская церковь станет мечетью». Будет ли азербайджанский проект действительно реализован, пока неизвестно.