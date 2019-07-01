В ходе Синода, посвященного Амазонии, Католическая Церковь получит пятерых новых святых, включая знаменитого кардинала Ньюмана

На прошедшей в Ватикане под председательством Святейшего Отца 1 июля с.г. консистории (общем собрании кардиналов) была установлена дата причисления к лику святых пятерых подвижников веры, ранее причисленных к лику блаженных. В воскресенье 13 октября в ходе работы Специальной ассамблеи Синода епископов, посвященной проблемам бассейна реки Амазонки, Папа Франциск провозгласит святыми английского кардинала, известнейшего мыслителя и богослова, конвертита Джона Генри Ньюмана (1801-1890), а также итальянскую монахиню Джузеппину Ваннини (1859-1011), индийскую монахиню сиро-малабарского обряда Мариам Терезию Ширамель Манкидян (1876-1926), бразильскую монахиню Дульсе Лопес Понтес (1914-1992) и швейцарскую мирянку, принадлежащую к Третьему Ордену Святого Франциска Маргариту Бейз (1815-1879).

По материалам Vatican News