В Ханое встретились делегации Вьетнама и Святейшего Престола

21 и 22 апреля в Ханое проходило заседание Совместной рабочей группы Вьетнама и Святейшего Престола. Как сообщает русская служба Vatican News, делегации возглавили зам. министра иностранных дел Вьетнама Ха Ким Нгок и заместитель секретаря Святейшего Престола по связям с государствами монсеньор Мирослав Ваховский.

По информации от Ватиканского зала печати, встреча прошла в сердечной атмосфере взаимного уважения; стороны провели широкий и всесторонний обмен мнениями об отношениях между Вьетнамом и Святейшим Престолом, включая вопросы, касающиеся Католической Церкви во Вьетнаме. Было подтверждено, что в последнее время связи между государствами имели позитивное развитие – и, несмотря на трудности, связанные с пандемией COVID-19, – «между ними происходил постоянный и конструктивный мнениями».

В ходе встречи стороны согласились, что эти отношения «должны и далее поддерживаться на основе взаимно разделяемых принципов и плодотворного диалога, с целью укрепления доверия друг к другу» в интересах обоих государств и католической общины Вьетнама.

Ватиканская пресс-служба отмечает, что на заседании было решено «в ближайшем будущем повысить уровень отношений между Вьетнамом и Святейшим Престолом», заменив Папское «нерезиденциальное» представительство в азиатской стране резиденциальным, с созданием офиса в Ханое.

Святейший Престол, подчёркивается в коммюнике, внимательно следит за глубокой и динамичной жизнью поместной Католической Церкви и призывает её и далее вносить вклад в общее благо и процветание Вьетнама, причём католическая община «отличилась этим в самые критические периоды пандемии, добровольно работая в больницах и помогая нуждающимся».

Стороны договорились о созыве 10-го заседания Совместной рабочей группы между Вьетнамом и Святейшим Престолом в Ватикане; дата встречи будет согласована по дипломатическим каналам. По этому случаю ватиканская делегация нанесла визит вежливости представителям властей страны и в ближайшие дни встретится с членами Конференции епископов Вьетнама, которые соберутся на пленарном заседании в Тхайбине.