В Грузии опровергли слухи о намерении Патриарха Илии привиться от COVID-19

Сообщения о намерении Патриарха Грузинской Православной Церкви (ГПЦ) Илии II привиться от COVID-19 не соответствуют действительности. Об этом написал глава отдела по связям с общественностью Грузинской Патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе 10 августа в соцсети Facebook.

Он опроверг сообщения, которые стали распространять в соцсетях, что Илия II уже якобы записался на прививку.

«Информация о решении Патриарха вакцинироваться 13 августа не соответствует действительности», — сообщил представитель Грузинской Церкви.

Стоит отметить, что весной власти Грузии публично обратились к Илие II с просьбой призвать паству пройти вакцинацию от COVID-19. В ГПЦ тогда отметили, что служители Церкви не будут пропагандировать прививки, так как этим должны заниматься медики. Также в ГПЦ заявили, что вакцинация должна проходить добровольно, передает Благовест-инфо со ссылкой на ИА Regnum.