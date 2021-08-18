В Германии начался суд по фактам эвтаназии двух больных COVID-19

В Германии начали судить врача клиники при университете Эссена по обвинению в смерти двух пациентов с тяжелой формой COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на британский телеканал Sky News.

Расследование было начато после того, как сотрудники университетской клиники обратили внимание на подозрительные смерти двух больных, которых можно было спасти, и передали информацию об этих случаях в прокуратуру.

Имя подсудимого врача не называется. Его обвиняют в том, что в 2020 году он вколол смертельные инъекции 47-летнему и 50-летнему пациентам отделения интенсивной терапии, чтобы ускорить их смерть и избавить их и их семьи от страданий.

Sky News отмечает, что в Германии у тяжелобольных пациентов есть право просить об эвтаназии, но при этом необходимо следовать строгим протоколам.

Подозреваемого задержали в конце ноября 2020 года. Уточнялось, что на тот момент ему было 44 года, он занимал высокую должность и работал в университетской больнице с февраля 2020 года.

Информации по судебному процессу немного. Эта тема в ФРГ считается резонансной, вызывающей в обществе бурные дискуссии и, как правило, противоположные суждения.