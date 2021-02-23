В этом году великопостные духовные упражнения Римской Курии проходят в особом порядке

Как уже сообщалось ранее, из-за пандемии COVID-19 великопостные духовные упражнения для Папы и Римской Курии (21-26 февраля) проходят в индивидуальном порядке, а не в Доме Божественного Учителя в Аричче, как это всегда было раньше. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Перед началом духовных упражнений Святейший Отец выразил близость своим сотрудникам и призвал их к личной молитве, подарив каждому книгу «Примите в сердце Господа», опубликованную издательством Святого Павла. Сборник под редакцией священника-иезуита Даниеле Либанори сопровождается письмом Папы Франциска архиепископу Эдгару Пенье Парре, заместителю государственного секретаря по общим вопросам. Столкнувшись с невозможностью молиться вместе, Святейший Отец увещевает членов Римской Курии «совершать духовные упражнения там, где им будет удобнее всего», и призывает к единению в молитве. «Я уверен, – пишет Папа, – что книга ‘Примите в сердце Господа’ поможет всем нам в духовной жизни. Будем же едины в молитве друг о друге».

Автором книги является преподобный духовный наставник из Сан-Бартоло, инок одноимённого монастыря. Его рукопись – собрание заметок на отдельных листах – была написана в семнадцатом веке на церковной латыни. Сочинение было найдено в Ферраре на одном из тех «блошиных рынков», которые нередко преподносят сюрпризы. В предисловии отец Либанори высказывает свое убеждение в том, что найденные записи служили для личного пользования Наставника из Сан-Бартоло, и с их помощью он готовился к проповедям для учеников. В рукописи есть немало оригинальных размышлений и заметок с многочисленными библейскими ссылками. «Из этих записей, – отмечает в предисловии современный священник-иезуит, – можно почерпнуть мудрость здравомыслия, не лишённую интереса. Речь, безусловно, идёт о вещах, не менее древних, чем сам язык, но они свидетельствуют о чуткости и опыте Церкви в сфере духовного руководства. В книге есть также небольшой трактат о смертных грехах. Всё это много лет спустя представляется полезным чтением, для победы над собой и для ускорения шага к Богу», – заключает отец Либанори.

Темы, затронутые в сборнике понятным и увлекательным способом, могут стать своего рода путеводителем для духовных упражнений. Вот названия некоторых глав: «Вернись мысленно в то время, когда Господь вышел тебе навстречу и ты познакомился с Ним», «Жизнь – истинный учитель мудрости», «Вера – самая ценная добродетель», «Обращение есть дело благодати».