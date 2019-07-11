В Эритрее закрыт последний католический медицинский центр

Власти Эритреи закрыли последний в стране медицинский центр Римско-Католической Церкви. 5 июля полиция опечатала клинику в деревне Загер в 30 км от столицы Асмэры. Монахинь, работавших в учреждении, вывели силой, не дав забрать медицинское оборудование. Клиника оказывала общую медицинскую помощь жителям деревни, в ней также действовало акушерское отделение. Сообщает агентство Благовест-инфо со ссылкой на Fides.

За последние несколько недель в Эритрее были закрыты в общей сложности 22 католических медицинских учреждения. Власти утверждают, что приводят в исполнение принятые в 1995 году правила, ограничивающие участие религиозных организаций в проектах образования, здравоохранения и социальной помощи. По мнению же многих наблюдателей, закрытие католических клиник – ответ президента Исайяса Афеверки на критику его режима со стороны лидеров католической общины. В своих пастырских посланиях католические епископы Эритреи призывали провести реформы в стране, которая до сих пор не имеет Конституции, и где ни разу не проводились президентские или парламентские выборы.