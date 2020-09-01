В Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин

В Екатеринбурге на 82-м году жизни скончался известный российский писатель, педагог, журналист, создатель детской парусной флотилии «Каравелла» Владислав Крапивин. Об этом сообщила ТАСС во вторник невестка писателя, командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Учился на факультете журналистики Свердловского университета. Его первая книга вышла в 1962 году. В 1964 году в возрасте 26 лет он был принят в члены Союза писателей СССР.

В основе его творчества – детская романтика. Его герои – подростки, обладающие обостренным чувством справедливости, его символы – шпаги, барабаны, паруса.

В российской литературе, благодаря его произведениям, появился образ «крапивинских мальчиков», а самого писателя при жизни признали классиком детской литературы.

Одно из самых известных его произведений — «Мальчик со шпагой» (1975).

Всего увидело свет более 400 изданий книг Крапивина на разных языках мира. Несколько литературных произведений были экранизированы. Произведения писателя пользуются огромной любовью как среди детей, так и взрослых.

В 1961 году Крапивин создал детско-юношеский разновозрастный отряд «Каравелла», основным направлением которого является морское дело, журналистика, фехтование и история флота. Под руководством командора Крапивина участники флотилии учились строить корабли, управлять яхтами, сражаться на шпагах, снимать кинофильмы, писать истории.

Девизом «Каравеллы» стала клятва: «Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня» — также включённая в устав отряда (пункт № 5). В буднях отряда формировался образ нового романтического героя — смелого и бескорыстного, неприемлющего мещанскую мораль и обывательский образ жизни, выделяющегося среди своих сверстников обострённым чувством справедливости, спешащего туда, где труднее всего. Такой герой занял центральное место в творчестве писателя.

«Когда я писал „Мальчика со шпагой“, рядом со мной, вместе со мной, рос и работал отряд юных моряков, юнкоров и фехтовальщиков. Не будь этих ребят — не было бы и книги, и потому я посвящаю её матросам, барабанщикам, штурманам и капитанам отряда „Каравелла“», – рассказывал автор.

Исследователи творчества В. П. Крапивина отмечают неразрывную связь литературного труда писателя с его педагогической деятельностью. Сергей Баруздин указывал, что отряд «Каравелла» стал реальным воплощением в жизнь педагогических идей В. Крапивина.

В 1980-е годы «Учительская газета» публикует цикл статей В. П. Крапивина, посвящённых актуальным проблемам педагогики. В них писатель формулирует свои педагогические взгляды, в частности, отстаивает идею ценности детства, как важного этапа в жизни человека, равноценного с юностью, зрелостью и старостью; предлагает принцип сотрудничества поколений, как основу развития человека и человечества в целом; формулирует мысль о необходимости присутствия в жизни высокой идеи, мечты, параллельного пространства, как источника получения человеком внутренней силы и определения собственной миссии. Также В. Крапивин отстаивает идею того, что дети имеют право бороться за справедливость, что превосходство над кем-то в возрасте не даёт человеку права считать, что с теми, кто младше, можно вести себя, как с рабами.

Принцип дружбы и сотрудничества детей и взрослых В. П. Крапивин проецирует не только на своих воспитанников из отряда «Каравелла», но и незнакомых подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Известен случай, когда писатель приютил у себя на квартире брата и сестру из другого города, которые прислали ему письмо с просьбой о помощи.

В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Владислав Крапивин – почетный гражданин Екатеринбурга, Тюмени, Свердловской области.