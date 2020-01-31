В Детско-юношеском воспитательном центре им. Иоанна Боско отпраздновали день памяти своего небесного покровителя (+ФОТО)

Сообщает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина:

В канун дня литургической памяти святого Иоанна Боско в Детско-юношеском воспитательном центре его имени на Малой Филевской улице в Москве состоялось празднование, гостями которого, среди прочих, были представители посольства Италии в России и итальянской ассоциации ASI. Торжественную Мессу возглавил руководитель Центра отец Петрос Петросян, которому сослужили настоятель Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отец Владимир Кабак и священники-салезианцы. Небольшая часовня Детско-юношеского центра с трудом вместила в себя молящихся: несмотря на дополнительно принесенные стулья, многие верные остались стоять.

В своей проповеди отец Владимир очертил основные вехи жизненного пути святого Джованни Боско, сделав акцент на его безусловной верности Богу и безграничной любви к людям, прежде всего к обездоленным детям. «Так, пусть же святой Дон Боско будет покровителем для тех, кто занимается самыми незащищенными – детьми. Пусть он учит нас твердости в исполнении нашей миссии, полученной от Господа, преодолению трудностей, ведь это и есть путь Божий. По ходатайству Дона Боско просим за детей и молодежь, чтобы они нашли Божий свет, который осветит их жизненный путь, а мы бы стали проводниками этого света», – сказал отец Владимир в заключение.

Праздник продолжился концертом, подготовленным воспитанниками Центра и их педагогами. Достаточно просторный актовый зал учреждения едва смог вместить зрителей. Юные артисты читали стихи, пели и танцевали, разыгрывали сценки на уровне настоящих профессиональных актеров. Между тем, на долю этих ребят, несмотря на ранний возраст, уже выпало немало жизненных испытаний: в Центре имени Дона Боско занимаются детьми из неполных и многодетных семей, теми, чьи родители в силу различных обстоятельство не могут в полной мере исполнять свои обязанности, а также теми, чьи семьи были вынуждены покинуть родину. По окончании концерта на сцену поднялись бывшие воспитанники Центра. Они выросли, сделали успешные профессиональные карьеры, некоторые из них уже и сами стали родителями, но они по-прежнему приходят в alma mater, чтобы сказать свое «спасибо» тем, кто был с ними рядом, когда они особенно нуждались, тем, кто по примеру святого Дона Боско, посвятил свою жизнь детям и молодежи.

Торжество продолжилось за праздничным столом, где царила атмосфера тепла и домашнего уюта большой и очень дружной семьи. «Наш Дом Боско» – такой слоган приветствовал всех, кто пришел в этот день в Центр. Для своих воспитанников Центр – это и правда дом в самом прямом смысле слова. Все воспитанники поделены на четыре группы – «семьи», живущие каждая в своей «квартире» со своей «мамой» – воспитательницей, под чутким руководством которой они приобретают навыки самоорганизации и самообслуживания, учатся дружить, помогать ближним. Они вместе ходят в школу, делают домашние задания, а к тем, кому нужна дополнительная помощь, приходят педагоги-волонтеры, и, как и в любой семье, ребята вместе играют, занимаются в кружках по интересам, посещают памятные места столицы.

Так сотрудники Детско-юношеского центра – современные последователи святого Дона Боско – реализуют свои главные задачи: создание ребенку благоприятных условий для развития; сохранение и укрепление его отношения с семьей; помощь в формировании у ребенка понимания ценности семьи, материнства и отцовства; воспитание чувства ответственности за свою жизнь и жизнь других людей. Рассказывая об основных направлениях работы Центра, его руководитель отец Петрос Петросян не устает подчеркивать: «Наш Центр – это одна большая семья и поэтому всё, что мы делаем, мы делаем вместе. Наши двери всегда открыты, мы готовы помогать, но и мы сами тоже нуждаемся в помощи и готовы ее принять».

Детско-юношеский воспитательный центр им. Иоанна Боско расположен по адресу: 123433 г. Москва, ул. Малая Филевская, дом 6 кор. 3.

Его интернет-страница: www.donbosco.su.



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