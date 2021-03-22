В день рождения недавно почившего митрополита Филарета (Вахромеева) в Минске открыли мемориальный кабинет его памяти

В день рождения митрополита Филарета (Вахромеева), первого Патриаршего экзарха всея Беларуси, 21 марта состоялось открытие мемориального кабинета, где воспроизведена обстановка, в которой он трудился. Экспозиция разместилась на базе Церковно-исторического музея Белорусской Православной Церкви в Минске, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на сайт БПЦ.

Торжественная церемония открытия началась в храме святителя Кирилла Туровского при Минской духовной академии с заупокойной литии, которую совершил по усопшему архипастырю митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

Среди почетных гостей были епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак, генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов.

«Если охарактеризовать служение владыки Филарета, то уместно вспомнить слова, когда-то сказанные им во время общения со студентами Минской духовной семинарии: «Надо просто активно жить и активно трудиться». Эти слова были словами назидания и наставления подрастающему поколению, будущему поколению священнослужителей. Вместе с тем это был и принцип жизни почившего экзарха», — сказал митрополит Вениамин, обращаясь к присутствующим.

Далее участники мероприятия перешли в мемориальный кабинет в музейном корпусе. Хранитель фондов музея Мария Нецветаева ознакомила гостей с открывшейся экспозицией, в которой представлены личные вещи и награды, ранее переданные музею самим митрополитом Филаретом, книги отзывов с записями, оставленные ему почетным гостями, рукописные документы, облачения, иконы и предметы декоративно-прикладного искусства из коллекции архипастыря. Также посетители увидели одну из любимых икон экзарха, перед которой он часто молился, — образ святого Филарета Милостивого из домового храма в честь Собора Белорусских святых при Минском епархиальном управлении.

Церковно-исторический музей Белорусской Православной Церкви создан в 2013 году по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего экзарха всея Беларуси, на основе собранной им коллекции церковных древностей. При открытии музея была создана и экспозиция, посвященная митрополиту Филарету. Ее реконструкция была начата в 2020 году по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси. Экспозиция пополнилась столом и креслом, за которыми работал митрополит Филарет в своих покоях, а также мебелью из его рабочего кабинета.