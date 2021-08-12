В Будславе начинаются работы по восстановлению Национального санктуария

В белорусском Будславе завершаются подготовительные работы у здания поврежденного пожаром католического Национального санктуария.

Как передает гомельский католический портал katolik.life, уже уложены дорожные плиты, прибыла первая партия металла, подготовлена площадка для крана. В ближайшие дни ожидается прибытие строительных лесов и установка башенного крана.

В паспорте объекта, который появился возле костела, указано, что работы должны завершиться 30 сентября 2021 года.

Восстановлением храма занимается организация «Промтехмонтаж». Ремонтно-строительные мероприятия предполагают восстановление, улучшение, а также замену отдельных конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования.

Как сообщается, теперь главное, что предстоит сделать — укрепить купол и возвести новую кровлю храма.