В Будславе начинаются работы по восстановлению Национального санктуария
В белорусском Будславе завершаются подготовительные работы у здания поврежденного пожаром католического Национального санктуария.
Как передает гомельский католический портал katolik.life, уже уложены дорожные плиты, прибыла первая партия металла, подготовлена площадка для крана. В ближайшие дни ожидается прибытие строительных лесов и установка башенного крана.
В паспорте объекта, который появился возле костела, указано, что работы должны завершиться 30 сентября 2021 года.
Восстановлением храма занимается организация «Промтехмонтаж». Ремонтно-строительные мероприятия предполагают восстановление, улучшение, а также замену отдельных конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования.
Как сообщается, теперь главное, что предстоит сделать — укрепить купол и возвести новую кровлю храма.
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