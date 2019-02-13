В Британии применили беспилотные аппараты для оценки состояния кровли на старинных храмах

В Британии применили беспилотные аппараты для оценки состояния кровли старинных храмов и выяснили, что такое обследование неизмеримо дешевле привычных рискованных технологий высотных работ с верхолазами, лесами и подъемниками, сообщает Седмица со ссылкой на Christiantoday.

Беспилотные летательные аппараты ныне применяются все шире в самых разных областях – от аэрофотосъемки и поисковых работ до доставки пиццы. А британская страховая компания Ecclesiastical, специализирующаяся на страховании церковной недвижимости, добилась прекрасных результатов, применив беспилотники для обследования состояния кровель церковных сооружений. Компания провела пробы этих аппаратов, оснащенных видеокамерами, в храме Святой Хильды в Галифаксе и в Уочестерском соборе. Технология беспилотной съемки обеспечивает компанию высококачественными изображениями страхуемого объекта во всех нужных ракурсах, и эксперты могут вынести обоснованные заключения о потребности в ремонте и оценить соответствующие затраты. Раньше для подобных работ требовалось нанимать верхолазов, устраивать строительные леса и подъемники, что неизмеримо дольше и дороже.

Получив пользу и экономию времени и средств на оценке страхового контракта, компания Ecclesiastical поделилась материалами съемки с приходами, и приходской совет храма Святой Хильды уже воспользовался этими изображениями и расчетами затрат для обоснования заявки на грант для проведения ремонтных и кровельных работ. «Мы давно уже знали о проблемах с церковной кровлей и желобами, но у нас не было ни малейшей возможности добраться до кровли, чтобы надлежащим образом ее изучить и оценить объем работ, – говорит викарий храма Каролина Гринвуд. – А теперь у нас есть прекрасные фотографии обветшавших участков и повреждений кровли, и мы прилагаем их в подкрепление нашей заявки на грант в надежде, что эксперты получат с ними исчерпывающую информацию для решения».

Вторая проба была проведена в Уорчестерском соборе при обследовании шпиля. Аэрофотосъемка с помощью беспилотного аппарата избавила хозяйственную службу сооружения от необходимости возводить опалубку, чтобы добраться до проблемных участков. «Мы знали, что некоторые участки на шпиле нуждаются в осмотре и ремонте, но нас останавливали непосильные затраты на строительные леса, материалы, подготовку и обеспечение этих работ, – говорит глава службы эксплуатации собора Вал Флой. – Прекрасные фотоматериалы, полученные с помощью беспилотной съемки, дадут нам возможность провести первичную оценку и обоснованно спланировать дальнейшие работы, инспекции и оценки».

По словам Марка Мэттьюса, риск-менеджера страховой компании Ecclesiastical, применение дронов дает «уникальные» возможности доступа к высотным объектам, их обследования и ремонта. «Использование беспилотных технологий дает возможность получать точные и информативные изображения высокого разрешения и другие данные, которые почти невозможно получить с помощью традиционных методов обследования» – подчеркнул Мэттьюс.