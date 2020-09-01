В Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим при теракте в школе № 1

Трехдневная вахта памяти по погибшим 16 лет назад во время теракта в школе № 1 начнется в Беслане 1 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

«В первый день вахты памяти, в день захвата школы 1 сентября в 09:15 (мск), когда раздался первый выстрел террористов, во дворе школы раздастся школьный звонок и начнется возложение цветов. В нем будут участвовать чиновники, общественники, жители и гости республики», – сказал собеседник агентства. В школьном спортзале, где держали заложников, около фотографий погибших зажгут свечи, во двор школы принесут игрушки и воду, которую террористы в течение трех дней не позволяли пить заложникам. Все три дня здесь будет звучать траурная музыка. Также в школе пройдет заупокойная панихида. Во Дворце культуры города Беслана откроется выставка фотографий с места трагедии «Помнить, чтобы жить» при поддержке Фонда президентских грантов. На ней представят кадры освобождения детей и взрослых, работы спецназа. Ранее выставка была показана в семи регионах страны. В тот же день во Дворце культуры состоится традиционная пресс-конференция актива комитета «Матери Беслана».

В Москве 3 сентября в Международный день солидарности в борьбе с терроризмом пройдет панихида по жертвам теракта. Затем перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье) присутствующие почтут минутой молчания память погибших, возложат цветы и выпустят в небо 334 белых воздушных шара – по числу жертв теракта. На мероприятии будут присутствовать бывшие заложники, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители правительства Москвы, ветераны спецподразделений «Альфа», «Вымпел», руководство и врачи ведущих медицинских учреждений Москвы, где проходили лечение заложники. Также в этот день состоится возложение цветов и венков к могилам бойцов спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и сотрудников МЧС РФ на Николо-Архангельском кладбище, в городе Жуковском и деревне Юрово Раменского района Московской области.

В результате захвата террористами в 2004 году школы № 1 в Беслане в заложниках оказались более 1200 человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 – дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 – дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.