В Бельгии растет число крещеных

Число взрослых, которые просят о Крещении в Католической Церкви, за десять лет увеличилось более чем вдвое. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В Бельгии из года в год растет число взрослых, которые просят о Крещении в Католической Церкви. За последние десять лет число ежегодных крещений увеличилось более чем вдвое. В 2010 году были крещены 143 взрослых, в 2015-м – 180, а в 2020-м, который еще не завершился, – 305. Больше всего взрослых принимают таинство Святого Крещения в епархии Турне, за ней идет архиепархия Мехелена и Брюсселя. В остальных епархиях число взрослых, принявших крещение в этом году, составляет от 10 до 23. Поместный епископат считает эти цифры обнадеживающими, особенно если учесть, что пандемия коронавируса не позволила катехуменам принять Таинство на Пасху. Таким образом, оно было преподано позднее, когда в храмах возобновились богослужения.