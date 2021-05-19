Утверждены тексты молитв к святому Иосифу Обручнику

Молитва на Год Святого Иосифа:

Славься, хранитель Искупителя

и обручник Девы Марии.

Тебе доверил Бог Своего Сына;

на Тебя Мария полагалась во всем,

с тобою возмужал Христос.

О блаженный Иосиф,

яви себя отцом и для нас,

и веди нас по пути жизни.

Испроси нам благодать, милосердие и мужество

и храни нас от всякого зла. Аминь.

Литания Святому Иосифу:

Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Христе, помилуй. Христе, помилуй.

Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Христе, внемли нам. Христе, услышь нас.

Отче Небесный, Боже, помилуй нас.

Сыне, Искупитель мира, Боже, помилуй нас.

Дух Святой, Боже, помилуй нас.

Пресвятая Троица, единый Боже, помилуй нас.

Пресвятая Мария, молись о нас.

Святой Иосиф, молись о нас.

Славный потомок Давида, молись о нас.

Свет патриархов, молись о нас.

Обручник Богородицы, молись о нас.

Хранитель Искупителя, молись о нас.

Целомудренный хранитель Пречистой Девы, молись о нас.

Сына Божия кормилец, молись о нас.

Христа заботливый защитник, молись о нас.

Слуга Христов, молись о нас.

Служитель спасения, молись о нас.

Глава Святого Семейства, молись о нас.

Иосиф праведный, молись о нас.

Иосиф пречистый, молись о нас.

Иосиф благоразумный, молись о нас.

Иосиф мужественный, молись о нас.

Иосиф послушный, молись о нас.

Иосиф верный, молись о нас.

Пример терпения, молись о нас.

Бедность возлюбивший, молись о нас.

Пример труженикам, молись о нас.

Семейной жизни украшение, молись о нас.

Хранитель девственниц, молись о нас.

Семей опора, молись о нас.

Укрепление в трудностях, молись о нас.

Несчастных утешение, молись о нас.

Болящих упование, молись о нас.

Покровитель изгнанников, молись о нас.

Покровитель страждущих, молись о нас.

Покровитель бедных, молись о нас.

Покровитель умирающих, молись о нас.

Злых духов устрашение, молись о нас.

Святой Церкви покровитель, молись о нас.

Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, прости нас, Господи.

Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, услышь нас. Господи.

Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас, Господи.

Стих: Господь поставил его господином Дома Своего.

Ответ: И правителем над всем владением Своим.

Помолимся. Господи, неисповедимым провидением Ты избрал святого Иосифа Обручником Пречистой Девы Марии. Удостой нас, почитающих его своим покровителем на земле, его заступничества и на небе. Ты, живущий и царствующий во веки веков. Аминь.

***

К тебе, святой Иосиф, мы прибегаем в наших скорбях, уповая на твоё покровительство. Ради твоей любви к Младенцу Иисусу и к Пресвятой Богородице молим тебя, милостиво воззри на наследие, которое Иисус Христос приобрёл ценой Своей Крови, и помоги нам, о могущественный покровитель, в нуждах наших.

Мудрый хранитель Святого Семейства, защити избранный народ Христов. Любящий отец, сохрани нас от всяких опасностей, заблуждений и поражений в борьбе, которую мы ведём против сил тьмы, и подобно тому как некогда ты спас Младенца Иисуса от смертельной опасности, так и теперь сохрани святую Церковь от козней вражеских и от всяких бедствий. Простри над каждым из нас свой надёжный покров, чтобы по твоему примеру и с твоей помощью мы могли вести благочестивую жизнь, мирно завершить её и достичь вечного блаженства на небесах. Аминь.

Радуйся, святой Иосиф, сын Давида, целомудренный Обручник достославной Девы, Кормилец Господа нашего Иисуса Христа; благой Иосиф, молись о нас, детях твоих, и своей могущественной защитой сохрани нас от всяческих бед. Аминь.

Источник: Сайт Архиепархии Божией Матери в Москве