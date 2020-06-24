Умер заразившийся коронавирусом Верховный лама Тувы

Сообщает агентство РИА Новости: Умер заболевший коронавирусом Верховный лама Тувы Джампел Лодой.

Об этом рассказал в своем видеообращении, выложенном на его странице в Facebook, глава республики Шолбан Кара-оол:

«Уважаемые земляки, с большим прискорбием сообщаю вам о кончине хамбо-ламы Республики Тыва… Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет. Но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату. Выражаю слова соболезнования своему народу, близким, семье».

Духовным лидером буддистов Тувы 44-летний Лодой был избран в декабре.