Участие во встречах с Папой в Словакии стало возможно для не привившихся от COVID-19

Участие в службах, которые возглавит в Словакии Папа Римский Франциск в ходе Апостольского визита с 12 по 15 сентября, разрешено не только полностью прошедшим вакцинацию от коронавируса, но и тем, кто предоставит организаторам справки об отрицательном тесте на COVID-19 или о том, что они переболели им. Об этом сообщили в секретариате архиепископа Братиславы.

«Было решено предоставить возможность верующим, не прошедшим вакцинацию, принять участие в молитвенных встречах с Папой Римским Франциском, которые пройдут в ходе его визита в Словакию, — отметили в секретариате. — Допуск разрешен для людей, которые предоставят [организаторам] справки об отрицательных тестах на коронавирус или об излечении от ковида. Они будут размещены в специально созданных для них секторах на площадках под открытым небом во время служб, которые в республике возглавит святой отец».

В данный момент организаторы мероприятий для верующих с участием понтифика проводят их регистрацию. Крупнейшая служба запланирована на 15 сентября в городе Шаштин-Страже на западе республики. Она состоится в отмечаемый Католической Церковью праздник Богоматери Скорбящей и Семи Скорбей Девы Марии — главного небесного патрона Словакии. Там ожидается 350 тыс. верующих. Пока, согласно информации архиепископства, заявки поступили более чем от 30 тыс. паломников.

Папа Римский Франциск прибудет в Словакию по приглашению президента республики Зузаны Чапутовой. Он побывает в Братиславе, Шаштин-Страже, городах Прешов и Кошице на востоке страны. Там понтифик проведет службы, большинство из них — на специальных площадках под открытым небом.

Словацкое правительство выделило почти €5,5 млн на обеспечение визита понтифика. Кабмин также одобрил привлечение к обеспечению его безопасности и порядка в местах, где он будет находиться, 1 300 военнослужащих, которые будут помогать полиции.

Апостольская поездка Понтифика в республику, подавляющее большинство пятимиллионного населения которой составляют католики, будет первой с 2003 года. Она станет четвертым за историю визитом главы Ватикана в Словакию. Здесь ранее трижды побывал Папа Римский Иоанн Павел II. Он посетил страну в 1990, 1995 и 2003 годах.

Источник: ТАСС