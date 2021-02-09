Туринская плащаница как икона евангельской тайны. Издательство «Никея» представило книгу «Свидетельница воскрешения. Тайны и разгадки Туринской плащаницы»

Презентация книги Бориса Филиппова «Свидетельница воскрешения. Тайны и разгадки Туринской плащаницы» (М.: Никея, 2020) состоялась 6 февраля в Культурном центре «Покровские ворота» – впервые после долгого вынужденного перерыва не только в онлайн-, но и в оффлайн-формате. О книге рассказали автор – кандидат исторических наук, профессор кафедры Всеобщей истории историко-филологического факультета, старший научный сотрудник Отдела новейшей истории РПЦ богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), а также редакторы издательства «Никея» и православные священнослужители.

Издательская аннотация представляет новую книгу: «Несмотря на то, что восстановить точную ‘биографию’ Туринской плащаницы пытаются на протяжении сотен лет, все же в ней остаются пробелы. Автор книги, ссылаясь на научные открытия экспертов по Древней Иудее, восточно-христианской литературе и иконографии первых веков христианства, воссоздает загадочный маршрут ‘путешествия’ Полотна в течение первого тысячелетия, приводит различные мнения по поводу таинственной утраты реликвии в начале XIII века и ее не менее удивительного обретения спустя почти 150 лет. Во второй части книги автор делится результатами актуальных естественно-научных исследований Плащаницы, которые по-настоящему удивляют и завораживают».

Выпускающий редактор издательства «Никея» Марина Нефедова отметила, что в основе книги лежит огромный многолетний труд автора, который взялся за тему Туринской плащаницы, ставшую для многих «краеугольным камнем, о который спотыкаются», которая «будоражит умы людей столько, сколько существует человечество». После прочтения этой книги история Плащаницы представляется как «действо, в котором участвует человечество и в котором всегда присутствует Бог». По мере многовекового изучения этой реликвии всегда возникало «множество сомнений, но в то же время и доказательств, и опять сомнений». «Мне кажется, в этом очень хорошо виден почерк нашего Бога, у Которого никогда ничего не бывает в лоб. Было бы очень странно и подозрительно, если бы сделали некий окончательный анализ, и он точно показал, что плащанице 2000 лет. Мне кажется, Плащаница – она про веру, а не про научные доказательства. То, что она вызывает столько сомнений и споров, – в этом главное свидетельство ее Божественной подлинности», – считает редактор.



Автор рассказал, что замысел будущей книги возник давно, после знакомства с маленькой книжечкой о. Глеба Каледы о Туринской плащанице. Будучи специалистом по истории Польши, Борис Филиппов из каждой заграничной поездки привозил книги о реликвии, в том числе – изданные там подпольно. С тех пор он изучил множество публикаций на разных языках, но его книга не является лишь компиляцией этих трудов, но представляет и его собственные изыскания. Ученый исходил из того, что каждое важное событие оставляет разнообразные следы в истории, которые обнаруживают археологи и филологи. И Туринская плащаница, о которой ничего не было известно в течение 500 лет после Воскресения, не исключение. Непосредственных свидетельств о ее перемещении нет, но есть косвенные. Автор привел лишь один пример: на ранних изображениях Христа можно заметить небольшую чёлку на лбу. На Туринской плащанице как раз на этом месте отпечатался сгусток крови, который можно было принять за чёлку. «Это, можно сказать, фирменный знак того, что те, кто в древности делал изображение Христа с чёлкой, брали за образец Туринскую плащаницу», – считает исследователь. Или вопросы, связанные с историей Иосифа Аримафейского: как такой уважаемый и богатый иудей, рискуя своим статусом, в канун Пасхи, пошел к язычнику Пилату, тем самым осквернившись, чтобы просить тело Христа? Кроме того, известно, что для иудеев дотронуться до умершего тоже означает оскверниться. Так кто же снимал тело Христа с креста? Задавшись этими вопросами, Филиппов предположил, что тело Спасителя снимали рабы Иосифа (не иудеи), а он заверил это событие своей подписью на папирусе, который обычно прикреплялся к плащанице. Изучая погребальные обычаи в древней Иудее, автор отметил, что следы букв были обнаружены на Туринской плащанице. Эти и подобные вопросы и расследования превратили книгу в своего рода детектив, который легко читается.

Автор подчеркнул, что сознательно не акцентировал внимание на естественно-научных доказательствах подлинности Туринской плащаницы. «Все понимают, что доказать подлинность Туринской плащаницы – это доказать реальность Воскресения, но никакими естественно-научными средствами это невозможно. Но возможно доказать присутствие этой ткани в истории – она всюду оставила следы. И моя работа заключалась в том, чтобы тщательно проследить ее перемещение в истории», – сказал он, добавив, что гордится работой, которая внесла свою лепту в изучение этой таинственной реликвии.

Протоиерей Алексей Емельянов, настоятель храма Иверской иконы Божьей Матери на Большой Ордынке, декан факультета церковного пения и завкафедрой библеистики ПСТГУ, продолжил главную мысль автора: «Один из римских понтификов сказал, что Туринская плащаница – это икона Страстной субботы. Добавлю: это еще и икона тайны евангельской, икона богословского прозрения апостола Павла (‘великая благочестия тайна – Бог явился во плоти’ (Тим 3:16)). Туринская плащаница – общее достояние всего христианства». По словам священника, изучение реликвии «приоткрывает миру историю Страстей Христовых, истязаний и смертных мук Спасителя. Она заставила людей прикоснуться к тому ужасному явлению, которое именуется ‘крестная казнь’, которое могло выдумать только ветхозаветное человечество и то, что сейчас остается в человеке ветхозаветного, потому что иногда это изуверство совершается и в наши дни, увы.<…> Книга Бориса Алексеевича вновь и вновь обращает к этой содрогающей нас реальности искупительного страдания Спасителя, но делает это научно-целомудренно, не описывая весь натурализм истязаний». Отец Алексий намерен использовать эту книгу в работе со студентами.

Новая книга имеет и миссионерскую направленность, считает протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса. «Исследования Туринской плащаницы – это один из магистральных путей, когда наука ярко, увлекательно, убедительно дает живое свидетельство Священной истории», – сказал он.



Джованна Парравичини, представитель Мальтийского ордена в России, уверена, что новая книга будет «уникальным инструментом» для проекта, инициированного Мальтийским орденом в Германии. Речь идет о подготовленной выставке под названием «Се Человек», посвященной Туринской плащанице. Это совместный проект Римско-Католической и Русской Православной Церквей. Планировалось, что в 2020 г. он будет представлен в России, было получено благословение Патриарха Кирилла на путешествие выставки по городам России. Туринская плащаница – святыня для всех христиан, и этот совместный проект стал «общим свидетельством для православных и католиков». К сожалению, эти планы изменила пандемия, и теперь выставка лежит на складах в Германии. С другой стороны, за это время вышла книга Б. Филиппова, которая как нельзя лучше раскрывает тему выставки и будет «сопровождать» экспозицию, когда она откроется. «Эта книга стала первой ласточкой, и мы надеемся, что за ней последует и сама выставка. Поклоняясь вместе такой святыне, мы можем чувствовать наше единство», – сказала Дж. Парравичини.

Источник: Благовест-инфо