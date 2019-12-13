Церковь в скором времени прославит 27 мучеников времён гражданской войны в Испании

11 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане кардинала Джованни Анджело Беччу, префекта Конгрегации по канонизации святых, и уполномочил его издать декреты в отношении новых 28-ми блаженных и шестерых Слуг Божьих. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Среди новых блаженных – 27 мучеников, убитых из ненависти к вере в 1936-1937 годах во время гражданской войны в Испании: Анхел Марина Альварес и его 19 сотоварищей из Ордена проповедников, Хуан Агилар Донис и его 4 сотоварища-доминиканца, Фруктуосо Перес Маркес, мирянин из Третьего ордена Святого Доминика, а также 76-летняя монахиня-доминиканка Исабель Санчес Ромеро.

К лику блаженных будет также причислена итальянская монахиня Мария Луиза Пресвятого Таинства (1826-1886), в миру Мария Велотти, основательница конгрегации Францисканских сестёр Поклонения Святому Кресту; её жизнь была отмечена страданиями и молитвой.

Церковь признает героические добродетели будущих Слуг Божьих: итальянского архиепископа Винченцо Марии Морелли (1741-1812); итальянского священника Карло Анджело Сонцини, основателя Конгрегации Сестёр-служительниц Святого Иосифа (1878-1957); португальского священника Америку Монтейру де Агияра (1887-1956); итальянского священника Джулио Фачибени (1884-1958); испанского иеромонаха Грегорио Суареса Фернандеса (1915-1949) и бразильской монахини Марии Ангелов Святой Терезы (1917-1988 гг.).