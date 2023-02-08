Церковь в Сирии присоединилась к помощи пострадавшим от землетрясения

Католическая Церковь в Сирии принимала активное участие в помощи населению страны, пострадавшему в результате мощного землетрясения. Апостольский нунций в этой стране кардинал Марио Дзенари отправился в Алеппо, сообщает Vatican News.

«Все храмы открыли свои двери для измученного населения, многие нашли приют в помещениях, предназначенных для пастырской деятельности. Здесь, в приходе, более 400 человек спали на полу и в креслах», — рассказал агентству SIR отец Бахжат Элио Каракач, OFM, принадлежащий к Кустодии Святой Земли и являющийся приходским священником прихода в Алеппо.

Францисканец отметил, что после утренней Святой Мессы верующие католики начали раздавать завтрак. Около 2000 человек были обеспечены продовольствием. 500 порций были вывезены в Восточный Алеппо, наиболее пострадавший от землетрясения район города, сильно разрушенный во время осады во время гражданской войны. «В этом районе много людей под завалами. Кормим всех и открываем двери для нуждающихся. Сейчас приступим к оценке ущерба, нанесенного домам, многие из которых сильно повреждены и опасны», — сказал священник.

Прошлой ночью многие спали в машинах или на улице, в парках, в палатках, греясь у самодельных костров. Немногие вернулись домой, так как риск обрушения зданий очень высок. Экскаваторы, бульдозеры и краны работают без остановок, по городу разъезжают машины скорой помощи, спасая человеческие жизни.

В Алеппо прибыл Апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари. В местной католической больнице обычные медицинские услуги на данный момент приостановлены, и все мероприятия сосредоточены на оказании помощи пострадавшим от землетрясения. Представители католических благотворительных организаций также посещают приюты, созданные сирийскими властями, чтобы узнать о нуждах перемещенных лиц.

«Много грузовиков с различной помощью, в том числе продовольствием и одеждой, отправились в Латакию и Алеппо, наиболее пострадавшие районы. Но это запасы, которые можно использовать немедленно, в среднесрочной и долгосрочной перспективе пострадавшему от землетрясения населению Сирии потребуется дополнительная помощь. Когда запасы закончатся, что произойдет? Нам нужна международная поддержка, чтобы помочь населению. В одиночку Сирия не может этого сделать после 12 лет войны, бомбежек, бедности, коронавируса и землетрясения», — заявил Филиппо Агостини, представитель благотворительной организации AVSI, информационному агентству итальянского епископата.