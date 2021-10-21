«Церковь в пути»: московский католик — о синодальности

Лонгрид в первую очередь для не-католиков — православных и всех людей доброй воли (католики вроде и так наслышаны).

Весьма интересное, на мой взгляд, происходит сейчас в родной Католической Церкви — синодальный процесс. Хоть нас и упрекают в чрезмерной роли Папы Римского, КЦ движется в сторону всё большей соборности: после Второго Ватиканского собора, с 1965 года действует синод епископов; вот только сегодня Фейсбук напомнил, как 3 года назад в таком всемирном синоде, посвящённом молодёжи, наряду с нашим архиепископом Павлом Пецци участвовала мирянка Оксана Пименова (позже она возглавила работу с молодёжью в епархии).

Следующий синод епископов всей Католической Церкви, намеченный на осень 2023 года, посвящён как раз синодальности и фактически начался уже сейчас. Во всех епархиях с октября этого года по апрель следующего проходят обсуждения предложенных для синода вопросов (см. ниже), причём их список является открытым. В епархиальную синодальную группу, призванную подготовить итоговый документ, вошли в основном миряне, по слову одного из координаторов процесса — «те, кто первыми вызвался помочь», в том числе ваш покорный слуга (правящий и викарный епископы не одобрили лишь одну кандидатуру). После обсуждения в епархиях последуют обсуждения в национальных епископских конференциях, затем — континентальных, и наконец — на ассамблее епископов всей Католической Церкви.

Как я понимаю, идёт речь о попытке заново продумать и услышать самосознание Церкви, чтобы в обсуждении важнейших тем жизни Церкви участвовал весь Народ Божий, и сами темы чтобы определялись в том числе из этого слышания верных. Особо подчёркивается, что важно услышать тех, кто по тем или иным причинам на обочине, чей голос обычно не слышен в Церкви. При этом есть понимание, что необходимо услышать и тех, кто находится за пределами видимых границ Церкви, ведь Церковь призвана благовествовать всему человечеству.

Ниже — очень краткий и неполный, сугубо личный конспект основных документов нынешнего Синодального процесса:

— как понимается синодальность,

— задачи синодального процесса и его евангельский контекст,

— основные вопросы для размышления и обсуждения.

Международная богословская комиссия.

СИНОДАЛЬНОСТЬ В ЖИЗНИ И МИССИИ ЦЕРКВИ

««Синод» – древнее и весьма почитаемое слово в Предании Церкви; значение его связано с самыми глубокими темами Откровения. Оно состоит из предлога syn [вместе с, с] и существительного hodos [путь] и обозначает путь, по которому сообща идёт Народ Божий. Безусловно, это указание на Господа Иисуса, Который говорит о Себе, что Он «путь, истина и жизнь» (Ин 14, 6), а также на тот факт, что христиане в своем следовании за Ним изначально названы «учениками пути» (ср. Деян 9, 2; 19, 9.23; 22, 4; 24, 14.22). …

Речь идет о синодальности как «основном измерении» Церкви или просто – о «синодальной Церкви». Этот неологизм, требующий внимательного богословского уточнения, свидетельствует о новом завоевании, происшедшем в церковном сознании благодаря Учительству Второго Ватиканского Собора и опыту, пережитому в поместных Церквах и Вселенской Церкви со времени последнего Собора и по сей день. …

Синодальность в этом экклезиологическом контексте указывает на особый modus vivendi et operandi [образ жизни и действия] Церкви как Народа Божия, который выражает и конкретно осуществляет свою общинную суть в совместном совершении пути, в

совместных собраниях и действенном участии всех его членов в миссии евангелизации.»

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РАДИ СИНОДАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ: ОБЩЕНИЕ, УЧАСТИЕ И МИССИЯ.

Подготовительный документ

«Дар и задание: идя вместе и вместе размышляя о пройденном пути, Церковь на своем опыте будет учиться тому, какие процессы могут помочь ей жить общением, осуществлять участие и открываться для миссии. Этот совместный путь лучше всего показывает и воплощает природу Церкви как Народа Божия, странствующего и благовествующего.

Главные задачи, проявляющие синодальность как форму, стиль и структуру Церкви:

— помнить о том, как Святой Дух направлял путь Церкви на протяжении всей истории, и сегодня призывает всех нас быть свидетелями любви Божией;

— жить так, чтобы происходящие в Церкви процессы были открыты для участия всех и не исключали никого, — особенно тех, кто по разным причинам находится на границах общества, — чтобы все имели возможность высказаться и быть услышанными, внося свой вклад в созидание Народа Божия;

— признавать и ценить богатство и разнообразие даров и харизм, которые Святой Дух свободно раздаёт ради блага общины и всего человечества;

— исследовать, каким образом все могут участвовать в провозглашении Евангелия и устроении более прекрасного и пригодного для жизни мира;

— изучать, каким образом в Церкви осуществляются ответственность и власть и действуют облечённые ими структуры, обнаруживая и исправляя предрассудки и злоупотребления, противоречащие Евангелию;

— признавать христианскую общину как достойного доверия субъекта и участника общественного диалога, процессов исцеления, примирения, инклюзивности и участия, развития демократии, содействия братским и дружеским отношениям в обществе;

— возрождать отношения между членами христианских общин, а также между общинами и другими социальными группами — например, верующими других конфессий и религий, организациями гражданского общества, народными движениями и т.д.;

— содействовать тому, чтобы плоды нынешней синодальной практики были по достоинству оценены и усвоены на всеобщем, региональном, национальном и местном уровнях.

I. Призыв «идти вместе»

4. Синодальный путь происходит в историческом контексте, для которого характерны эпохальные изменения в жизни общества и Церкви, и который невозможно игнорировать; мы призваны «различать знамения времён и истолковывать их в свете Евангелия».

5. Глобальная трагедия пандемии Covid-19 предельно ясно выявила уже существующие неравенство и несправедливость: человечество все больше страдает от потрясений в результате процессов массификации и фрагментации; бедственные условия, в которых живут мигранты.

Услышать вопль бедных и стон земли, и распознавать семена надежды на будущее, которую Святой Дух рождает и в наше время.

6. Эта ситуация бросает вызов способности Церкви сопровождать людей и общины, чтобы вместе переосмыслить опыт страданий и скорби, которые они прятали за ложной безопасностью, и пробуждать надежду и веру в благость Творца и Его творения. Однако мы не можем скрывать, что сама Церковь столкнулась с недостатком веры и коррупцией внутри себя. Долгое время Церковь не могла в должной мере услышать вопль жертв. Речь идёт о глубоких ранах, которые с трудом заживают.

7. Несмотря на нашу неверность, Святой Дух продолжает действовать в истории и являть Свою животворящую силу. Именно из этих ран, нанесенных всеми видами страданий человеческого сообщества и Народа Божия, рождаются новый язык веры и новые подходы, способные не только ставить вопросы с богословской точки зрения, но и посреди испытаний заново прокладывать пути христианской и церковной жизни.

8. Невозможно игнорировать многообразие условий, в которых живут христианские общины в разных регионах мира. С одной стороны, господствующий секулярный менталитет, стремящийся вытеснить религию из общественного пространства, а с другой стороны, религиозный фундаментализм, презирающий свободу других, подпитывают разные формы нетерпимости и насилия. Это негативно сказывается в том числе и на христианских общинах и их отношениях с обществом. Нередко и сами христиане ведут себя так же, вызывая споры и разделения, в том числе и внутри Церкви.

9. Насколько Церковь и её институции будут способны по-новому исполнять свою миссию зависит в значительной степени от её решимости запускать процессы слушания, диалога и совместного распознавания, в которых все и каждый могут участвовать и вносить свой вклад.

II. Церковь, синодальная по сути

13. Собор подчеркнул, что, в силу помазания Святого Духа, полученного в Крещении, совокупность верующих «не может заблуждаться в вере и проявляет это особое свойство в сверхъестественном разумении веры всем народом, когда «от Епископов и до последних верных мирян» она выражает своё вселенское согласие в вопросах веры и нравов» (LG, 12).

15. Смысл пути, к которому все мы призваны, состоит, главным образом, в том, чтобы раскрыть лицо и форму синодальной Церкви, в которой «каждому есть, чему поучиться. Верный народ, коллегия епископов, Епископ Рима: один слушает других, и все слушают Святого Духа, «Духа истины» (Ин 14,17), чтобы узнать, что Он «говорит Церкви» (Откр 2,7). Для Церкви сегодня осуществлять свою синодальность — это самый наглядный способ быть «всеобщим таинством спасения» (LG, 48), «знамением и орудием глубокого единения с Богом и единства всего рода человеческого» (LG, 1).

III. Слушать Священное Писание

16. Уместно, чтобы наш путь устроения синодальной Церкви вдохновлялся двумя «образами» Священного Писания. Один образ возникает из представления «общинной сцены», которая постоянно сопровождает путь евангелизации; другой относится к опыту Святого Духа, в котором Пётр и первоначальная община осознают, насколько рискованно ставить неоправданные ограничения на пути возвещения веры.

Иисус, народ, апостолы

17. Есть одна сцена, которая, в своей фундаментальной структуре, выступает как константа того, каким образом Иисус открывает себя во всем Евангелии, возвещая пришествие Царства. В ней, по сути, трое действующих лиц (плюс еще одно). Первое — это, естественно, сам Иисус, абсолютный главный герой. Принимая на Себя инициативу, Он сеет слова и знамения приближения Царствия без всякого лицеприятия (ср. Деян 10,34). Разными способами Иисус оказывает особое внимание «отделенным» от Бога и «отчужденным» от общины (грешникам и бедным, на языке Евангелия). … Вера всегда пробуждается как ответ на признание ценности человека: их мольба услышана, в беде они находят помощь, их готовность оценена, их достоинство подтверждается взглядом Бога и восстанавливается через возвращение в общину.

18. Евангельская весть адресована НЕ только некоторым просвещенным или избранным. Собеседник Иисуса — это «народ», ведущий обычный образ жизни, «просто человек», которому Он сообщает дар Божий и призыв к спасению. Удивляя и даже возмущая свидетелей, Иисус воспринимает как собеседников всех, кто является частью толпы.

19. Среди тех, кто последовал за Иисусом, выделяются апостолы, которых Он призывает с самого начала, чтобы они стали авторитетными посредниками в отношениях между народом и Откровением и приблизившимся Царством Божиим. Этот третий участник выходит на сцену не в результате исцеления или обращения, но исключительно благодаря призванию Иисуса. …

Благодаря дару Духа Воскресшего Господа, они должны охранять место Иисуса, не заменяя Его: не «фильтровать» Его присутствие, а помогать встрече с Ним.

20. Иисус, народ во всем его разнообразии, и апостолы: вот образ и тайна, которые следует созерцать и постоянно углублять, чтобы Церковь все больше становилась тем, чем она по сути является. Никто из трёх участников не может уйти со сцены. Если нет Иисуса, если Его место занимает кто-то другой, Церковь превращается в общение между апостолами и толпой, и этот диалог закончится преследованием интересов политических игр. Без апостолов, уполномоченных Иисусом и наученных Духом, прервётся связь с евангельской истиной, и все, что останется народу, — это какой-то миф или идеологии об Иисусе, независимо от того, примет он его или отвергнет. А без народа отношения апостолов с Иисусом выродятся в секту, замкнутую на себе религию, и благовестие утратит свой свет, происходящий только от откровения Бога, Который обращается к каждому человеку лично, предлагая Своё спасение.

21. Существует ещё «иной» участник, антагонист, вносящий на сцену дьявольское разделение между тремя другими. Перед лицом пугающей перспективы креста некоторые ученики отдаляются, и народ меняет свое отношение к Иисусу. Ловушка, разделяющая и потому губительная для совместного пути, проявляется либо в разных формах религиозного ригоризма, моральных требований, более строгих, чем те, которые предъявляет сам Иисус, либо как обольщение мирской политической мудростью, которая считает себя более эффективной, нежели различение духов. Чтобы избежать обмана «четвертого участника» необходимо постоянное обращение. В этом отношении показательным является эпизод с центурионом Корнилием (ср.Деян 10), который предшествовал Иерусалимскому «собору» (ср. Деян 15) и отправной точкой для синодальной Церкви.

23. Во встрече с людьми, приняв их, пойдя вместе с ними и войдя в их дома, Пётр открывает смысл видения: нет человека недостойного в глазах Бога, и различия, установленные через избрание, означают не исключительное предпочтение, а напротив — служение и свидетельство вселенского масштаба.

24. Как Корнилий, так и Пётр вовлекают других людей на пути своего обращения, делая их спутниками. Апостольство исполняет волю Божию, созидая общину, разрушая стены, способствуя встрече. Слово играет центральную роль во встрече между двумя героями. Сначала Корнилий делится пережитым им опытом. Пётр слушает его и затем берёт слово. … В этой ситуации конфликта Пётр рассказывает о том, что с ним случилось и о своей реакции замешательства, непонимания и сопротивления. Именно это поможет его собеседникам, изначально агрессивным и упрямым, услышать его и принять случившееся.

Ключевой вопрос

26. Ключевой вопрос, которым руководствуется эта консультация, как уже упоминалось во введении, таков:

— Если в синодальной Церкви, возвещающей Евангелие, все «идут вместе», то каким образом это «движение вместе» осуществляется сегодня в моей собственной поместной Церкви? Какие шаги Дух приглашает нас сделать, чтобы мы могли возрастать в нашем «движении вместе»?

Чтобы ответить на этот вопрос, все вы приглашены:

а) спросить себя, какой опыт вашей поместной Церкви приходит вам в голову в первую очередь связи с этим ключевым вопросом;

б) глубже пересмотреть этот опыт: вызывает ли он радость? С какими трудностями и препятствиями вы встретились? Какие раны открылись? Какие идеи родились?

в) собрать плоды, чтобы поделиться ими: где в этом опыте звучит голос Духа? О чем Он нас просит? Какие вещи нужно сохранить? Что нужно изменить? Какие шаги предпринять? В чем мы согласны друг с другом? Какие пути открываются для нашей поместной Церкви?

Разные проявления синодальности

27. В молитве, размышлении и обсуждении вокруг ключевого вопроса важно иметь в виду три уровня, в которых синодальность проявляется как «основополагающее измерение Церкви»:

• план «стиля», в котором Церковь обыкновенно живёт и действует, и который выражает её природу как Народа Божия, идущего вместе и созванного Господом Иисусом силой Святого Духа для провозглашения Евангелия…;

• план церковных структур и процессов, определённых с богословской и канонической точек зрения, в которых синодальная природа Церкви выражается на местном, региональном и вселенском уровнях;

• план синодальных процессов и событий, для которых Церковь созывается компетентной властью в соответствии с особыми процедурами, предписанными церковной дисциплиной.

ДЕСЯТЬ ТЕМ ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ

30. Чтобы помочь консультациям и сделать их более плодотворными, мы предлагаем следующие десять основных тем, в которых соединяются разные аспекты «живой синодальности». Эти темы должны быть адаптированы к разнообразным местным обстоятельствам, и по мере необходимости их следует объединять, объяснять, упрощать, углублять, всегда обращая особое внимание на тех, кому труднее всего участвовать и отвечать: Руководство (Vademecum), сопровождающее этот Подготовительный документ, предлагает для этого инструменты, подходы и подсказки, чтобы различные темы вдохновляли конкретные моменты молитвы, формации, размышления и обмена.

I. СПУТНИКИ

В Церкви и в обществе мы идём одной дорогой, рядом друг с другом. Кто те люди, которые идут вместе с нами в нашей поместной Церкви? Кого мы имеем в виду, когда говорим: «наша Церковь»? Кто просит нас о том, чтобы идти вместе с нами? Кто наши спутники, включая и тех, кто находится за видимыми границами Церкви? Каких людей или группы мы оставляем «на обочине», намеренно или случайно?

II. СЛУШАТЬ

Слушать — это первый шаг, но он требует открытости разума и сердца, без предрассудков. Кого в нашей поместной Церкви мы обязаны слушать? Насколько услышаны миряне, особенно молодежь и женщины? Насколько оценён вклад посвященных Богу мужчин и женщин? Какое место имеет голос меньшинств, отверженных и исключённых? Удаётся ли нам видеть стереотипы и предрассудки, которые мешают нам слушать? Как мы слушаем в тех социальных и культурных обстоятельствах, в которых мы живём?

III. БРАТЬ СЛОВО

Все приглашены говорить мужественно и откровенно, то есть свободно, правдиво и с любовью. Как мы содействуем тому, чтобы внутри общины и её органов присутствовал свободный и честный стиль общения, без двуличия и приспособленчества? Как мы говорим в обществе, частью которого являемся? Как и когда нам удаётся сказать то, что у нас на сердце? Каковы отношения Церкви с медиа (не только католическими)? Кто говорит от имени христианской общины и как эти люди были выбраны?

IV. СВЯЩЕННОПРАЗДНОВАНИЕ

«Идти вместе» возможно только если мы вместе слушаем Слово и участвуем в Евхаристии. Каким образом молитва и литургия вдохновляют и направляют наше «движение вместе»? Как они влияют на самые важные наши решения? Каким образом мы поддерживаем активное участие всех верующих в литургии и в осуществлении святительского служения Церкви? Какое место занимают служения чтецов и аколитов?

V. СОВМЕСТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МИССИЮ

Синодальность служит миссии Церкви, участвовать в которой призваны все её члены. Насколько мы сознаём, что все мы — ученики и миссионеры? Каким образом все крещёные приглашаются быть «главными героями» миссии Церкви? Каким образом община поддерживает своих членов, занятых служением обществу (в социальных и политических начинаниях, в научных исследованиях и преподавании, в защите прав человека и в заботе об общем доме и т.д.?) Какую помощь они получают, чтобы исполнять эти обязательства в логике миссии? Как происходит распознание и принятие решений, связанных с миссией и участием в ней? Насколько разные традиции интегрированы и адаптированы в синодальном стиле, чтобы христианское свидетельство было более действенным? Как происходит сотрудничество на территориях, где присутствуют разные Церкви sui iuris?

VI. ДИАЛОГ В ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВЕ

Диалог — это путь постоянства, который включает в себя также молчание и страдание, но который способен собрать воедино опыт людей и народов. Какие места и способы диалога есть в нашей поместной Церкви? Каким образом мы подходим к разногласиям, конфликтам и трудностям? Как мы содействуем сотрудничеству с соседними епархиями, с монашескими и посвященными общинами, с ассоциациями и движениями мирян и между ними, и т.д.? Каков наш опыт диалога и совместного служения с верующими других религий и с неверующими? Как Церковь ведёт диалог с различными общественными институтами и чему учится у них в мире политики, экономики, культуры, гражданского общества, в деле заботы о бедных…?

VII. ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ХРИСТИАНСКИМИ КОНФЕССИЯМИ

Диалог между христианами разных конфессий, объединённых единым Крещением, занимает особое место на синодальном пути. Какие отношения мы поддерживаем с братьями и сёстрами других христианских конфессий? В каких областям мы сотрудничаем? Какие плоды мы получили от этого «движения вместе»? Какие возникли трудности?

VIII. ВЛАСТЬ И УЧАСТИЕ

Синодальная Церковь — это Церковь, где все имеют возможность принимать участие и брать на себя ответственность. Каким образом происходит распознание целей, которых нужно достичь, пути, которым нужно следовать, и шагов, которые необходимо сделать? Как осуществляется власть внутри нашей поместной Церкви? Каковы практики работы в команде и в духе общей ответственности? Какое содействие оказывается служению мирян и принятию на себя ответственности со стороны верующих? Как работают органы синодальности на уровне поместной Церкви? Можно ли назвать этот опыт плодотворным?

IX. РАСПОЗНАВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

В синодальном стиле решения принимаются через распознание, на основании согласия, рождающегося из общего послушания Духу. Каковы процедуры и методы, которые мы используем для совместного распознания и принятия решений? Как их возможно улучшить? Каким образом мы поощряем участие в принятии решений внутри иерархически структурированной общины? Как мы соединяем фазу консультаций с совещательной фазой, процесс принятия решений с процессом их исполнения? Каким образом и с помощью каких инструментов мы содействуем прозрачности и подотчётности?

X. ВОСПИТАНИЕ В СИНОДАЛЬНОСТИ

Духовность «движения вместе» призвана быть принципом воспитания для формирования личности человека и христианина, семей и общин. Каким образом происходит формация, воспитание людей, особенно тех, кто несёт ответственность внутри христианской общины, чтобы сделать их более способными «идти вместе», слушать друг друга и вести диалог? Какое воспитание мы предлагаем для распознавания и исполнения власти? Какие инструменты нам помогают видеть динамику культуры, в которую мы погружены, и влияние, которое она оказывает на стиль жизни Церкви?»