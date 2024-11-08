Церковь в Испании мобилизует сограждан на борьбу с последствиями страшного наводнения

МАДРИД. Церковь в Испании мобилизует сограждан на борьбу с последствиями страшного наводнения, в котором погибли и пропали без вести многие сотни человек, пишет «Седмица» со ссылкой на CNA.

Мощные ливни обрушились 30 октября на южную и восточную и Испанию и вызвали огромные разрушения и многочисленные людские жертвы. Католическая Церковь выразила скорбь и соболезнования в связи с трагедией, а ее благотворительная служба «Каритас» запустила экстренную кампанию помощи. Внезапное обширное наводнение уже провозгласили третьим стихийным бедствием такого масштаба в истории современной Испании. В первую очередь оно затронуло территории архиепархии Валенсии и епархий Куэнка и Альбасете. Его сравнивают с наводнением 1996 года в городе Бьескас в Пиренеях, унесшим жизни 89 человек, и наводнением на реке Турия в 1957 году, в результате которого погибло от 80 до 100 человек.

Архиепископ Валенсии Энрике Бенавент совершил евхаристию в среду утром в базилике Богоматери Отверженных, покровительницы города. «Больше всего страдают те, кого мы должны держать у самого сердца, точно так же, как больше всего страдают те, кто ближе всего к сердцу Богоматери, – отметил в проповеди прелат. – Помолимся же пред Пресвятой Богоматерью за упокоение душ погибших в этой великой трагедии, и окружим заботами родных и близких несчастных жертв».

Сотни людей стихия застала в машинах и многие пережили страшную ночь на трассах. Множество домов затопили воды, потоки подхватывали и уносили машины. Мощный ветер с ливневыми потоками местами достиг масштабов урагана. Архиепархия Валенсии наутро открыла двери своих церквей и служб в распоряжение сограждан, но очень скоро обнаружила, что не в состоянии удовлетворить все потребности. «Наши приходы также тяжко пострадали, однако в меру наших возможностей мы заботимся о всех пострадавших, как велит наш долг, дабы они чувствовали нашу руку помощи, братскую руку, наше сострадание и внимание к их нуждам, – воззвал архиепископ Бенавент. – Многие лишились крыши над головой, но они обретут в Церкви руку помощи, и христианское мислосердие от братьев и сестер. Таким образом, мы покажем, что все мы дети Пресвятой Богородицы, покровительницы отверженных».

«Местные епархиальные службы нашей благотворительной организации «Каритас» сразу же связались с архиепархией Валенсии с предложениями помощи, – говорит в интервью ACI Prensa Мариса Вильяроиг, глава службы «Каритас» в епархии Сегорбе-Кастельон. – Мы предоставили самих себя и наши ресурсы в их полное распоряжение. Мы ждем оценки ущерба, чтобы точнее определить конкретные потребности на местах. У всех нас очень тяжко на сердце. Я лично собираюсь разместить некоторых пострадавших из Валенсии в своем доме».

Центральная служба «Каритас Испания» объявила о начале кампании помощи в чрезвычайной ситуации, особую роль в которой должны сыграть ее филиалы в Валенсии и Альбасете, наиболее пострадавших районах, хотя сами местные службы тоже понесли тяжкий ущерб. Тем временем поступают соболезнования и практическая помощь от различных епархий. С раннего утра кардиналы, архиепископы, епископы и епархии публично выражали свою скорбь по погибшим, тревогу о пострадавших и лишившихся крова и имущества, и и свою готовность трудиться над материальным и духовным восстановлением.

Архиепископ Вальядолидский и президент Испанской епископской конференции Луис Аргуэльо выразил свою скорбь и вознес молитвы Пресвятой Богоматери Отверженных об «утешении и поддержке всех пострадавших», а также пообещал помощь от имени епископской конференции. Он вместе с генеральным секретарем конференции епископом Франсиско Сесаром Гарсия Маганом направил письма архиепископу Валенсии и апостольскому администратору епархии Альбасете монсеньору Хулиану Росу со словами скорби и сочувствия.

«Мы все потрясены трагическими сценами, которые приходят к нам из Валенсии и Альбасете, – заявил архиепископ Барселоны кардинал Хуан Хосе Омелла, – и возносим молитвы за жертв этого несчастья, их родных и близких. Подобные стихийные бедствия напоминают нам о хрупкости нашего человеческого существования и несут надежду на жизнь вечную на небесах». Свои соболезнования выразили архиепископ Гранады Хосе Мария Хиль Тамайо, архиепископ Севильи Хосе Анхель Саис Менесес, епископы Леона Луис Анхель де Лас Эрас и Хетафе Гинес Гарсия.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил по всей стране трехдневный траур с 31 октября в связи с наводнением в автономном сообществе Валенсия. По последним данным, в результате одного из самых разрушительных катаклизмов в истории современной Испании погибли 155 человек. Власти считают, что погибших может быть много больше. Санчес в выступлении по телевидению заявил, обращаясь к согражданам, потерявшим своих близких: «Вся Испания плачет вместе с вами».

В регионе Валенсии 30 октября за восемь часов выпала годовая норма осадков, это случилось впервые за 58 лет. В результате ударов стихии перестали ходить поезда в Мадрид и Барселону, нарушено авиасообщение. Региональные экстренные службы призвали жителей не ездить по дорогам. В наиболее пострадавших районах приостановлена работа школ и основных социальных служб. Около 155 тысяч домохозяйств остаются без света. Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила о множестве пропавших без вести, хотя их численность пока невозможно определить даже приблизительно.

В знак солидарности с Испанией в Европейском квартале Брюсселя приспустили флаги ЕС. В пресс-службе Еврокомиссии назвали наводнение «трагедией европейского масштаба». Власти Каталонии на северо-востоке страны также предупредили о неблагоприятном прогнозе. По данным метеорологов, в регионе ожидается град размером более 2 сантиметров в диаметре, порывы ветра до 25 метров в секунду и риск возникновения урагана.