Церковь и власти Франции скорбят по убитому священнику

Утром 9 августа в городке Сен-Лоран-Сюр-Севр (департамент Вандея на западе Франции) был убит 60-летний о. Оливье Мэр, провинциальный настоятель монашеской Конгрегации монфортанцев (SMM), известный своей щедростью и человечностью.

Тело иеромонаха было найдено жандармерией после сообщения человека, который пришёл в участок с признанием в убийстве священника. 40-летний гражданин Руанды Эммануэль Абайсенга является также главным подозреваемым в умышленном поджоге старинного кафедрального собора Св. Петра и Павла в Нанте 18 июля 2020 года. Ранее он помогал местной епархии на добровольных началах. В начале следствия о поджоге подозреваемый был задержан, а затем, признав вину, отпущен и пребывал под надзором юстиции в ожидании суда, назначенного на 2022 год; мужчине грозило до десяти лет лишения свободы. В начале июня этого года он нашел приют в монашеской общине миссионеров-монфортанцев, которую возглавлял убитый священник. По словам адвоката, обвиняемый является «физически и психологически хрупким». Следователи исключили мотив, связанный с терроризмом.

Президент Епископской конференции Франции монсеньор Эрик де Мулен-Бофор опубликовал в «Твиттере» послание соболезнований, в котором выразил боль и близость Церкви родственникам погибшего священника и монашествующим из его конгрегации:

«Он жил, следуя за Христом до конца, в безусловном приятии всех, – пишет епископ. – Я молюсь о его семье, собратьях, обо всех, кого поразила эта трагедия, а также о его убийце».

В специальном заявлении о. Сантино Брембилла, генеральный настоятель монфортанцев, назвал погибшего о. Оливье Мэра «ценным монашествующим, священником и миссионером, специалистом по монфортианской духовности, который сопровождал свою общину в глубоком понимании послания их основателя Людовика Марии Гриньона де Монфора».

Президент Республики Эмманюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс также выразили солидарность со всеми католиками Франции и с Конгрегацией монфортанцев, заявив, что глубоко опечалены случившимся. «Даже в чертах лица он носил великодушие и любовь к ближнему», – написал президент в «Твиттере», добавив, что «защита верующих является приоритетом». В тот же день на место преступления выехал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. После встречи с членами монфортанской общины, политик выступил на пресс-конференции, заявив: «Мы хотим ясности в отношении этого акта ненависти: выместить злобу на священнике, на человеке Церкви, значит выместить злобу на душе Франции».

В последние десятилетия Францию потрясли убийства католических священников и монашествующих. Среди жертв насилия – 85-летний о. Жак Амель, который погиб от рук исламских экстремистов 26 июля 2016 года в церкви городка Сент-Этьен-дю-Рувре, став первым со времён Французской революции священником, убитым во время совершения Божественной литургии. В настоящее время в Ватикане проходит канонический процесс его беатификации, открытый самим Папой Франциском.

В ночь с 10 на 11 мая 1991 года в городе Тарбе был убит о. Жан-Люк Кабес, пресвитер епархии Тарба и Лурда. Епархия Тюля вспоминает со скорбью о. Луи Жуссома, приходского священника из Эглетона (департамент Коррез), которого убили в церковной ризнице 26 октября 2009 года. 16 августа 2005 года тысячи паломников, молившихся вечерней в церкви Примирения общины Тэзе, стали свидетелями жестокого убийства основателя экуменической общины, 90-летнего брата Роже Шютца.



Источник: Vatican News