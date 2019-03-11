Трудные вопросы: обращение иудеев

Должен ли католик стараться «обратить» иудеев? Или у Бога на избранный народ «свой план»?

Вслед за святым апостолом Павлом, написавшим «я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти» (Рим 9,3) – Церковь, вдохновляемая тем же Духом, чувствует такое же желание. Павел выражается сильными словами: он говорит «отлученным», то есть он настолько любит своих братьев по крови, что сам бы предпочел отправиться в ад, лишь бы они познали Иисуса Христа. Это страстное желание святого Павла – не что иное, как продолжение деяния нашего Господа: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою — ибо написано: проклят всяк, висящий на древе» (Гал 3,13): Христос возжелал искупить нашу вину вместо нас, быть наказанным вместо нас. Это желание было предвозвещено еще в Моисее, который просил Бога о смерти вместо народа, совершившего великий грех и создавшего себе золотого тельца для поклонения: «И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, народ сей сделал великий грех: сделал себе золотого бога; прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал» (Исх 32,31-32).

В отличие от народов, на которых направлена миссия Церкви, обращение иудеев заключается не в том, чтобы привести их из язычества к вере во Христа, но в том, чтобы они возрастали в своей вере, поскольку вера Авраамова не останавливается на Аврааме, но ведет ко Христу. Устами апостола Павла Господь заверяет, что обращение иудеев произойдет, и произойдет оно в определенный момент: «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим 11,25-32).

Павел говорит, что ожесточение произошло «отчасти», поскольку другая часть уже приняла Господа и образовала первую христианскую общину. Обращение той, другой части произойдет, когда «войдет полное число язычников». Святой Фома Аквинский так интерпретирует эти слова: «Это означает не только ʺнекоторых язычниковʺ, которые обращались в те времена особым образом, но относится к тому времени, когда Церковь будет основана посреди всех язычников – или полностью всех, или большинства».

В 2015 году Папская Комиссия по религиозным связям с иудаизмом обнародовала документ «Ибо дары и призвание Божие непреложны». В нем говорится об особом статусе диалога между католиками и евреями. Иисуса Христа возможно понять только в еврейском контексте Его эпохи, хотя Он, как Мессия и Сын Божий, выходит за рамки этого исторического горизонта. Бог открывается в Своем Слове, сообщая Себя людям. Для иудеев это Слово присутствует в Торе; для христиан Слово Божье воплотилось во Христе Иисусе. Между Ветхим и Новым Заветом существует неразрывное единство, хотя эти два Завета истолковываются различно евреями и христианами в соответствии с собственными религиозными традициями. С христианской точки зрения Ветхий Завет можно понять и интерпретировать в свете Нового Завета. Ветхий и Новый Завет – это часть единой и единственной истории союза между Богом и Его народом, хотя Новый Завет следует рассматривать как свершение ветхозаветных обетований. В документе подчеркивается, что через Иисуса Христа, через Его смерть и Воскресение, все люди причастны к Спасению, все люди спасены. Хотя иудеи и не могут верить в Иисуса Христа как универсального Искупителя, они причастны к Спасению, потому что дары и призвание Божье непреложны (ср. Рим 11,29). Это остается непостижимой тайной спасительного замысла Бога.

Хотя в диалоге с иудаизмом католики дают свидетельство своей веры в Иисуса Христа, они воздерживаются от всякой активной попытки обращения евреев и миссионерства среди них. Католическая Церковь не предусматривает никакой институциональной миссии, обращенной к евреям, гласит документ Папской Комиссии по религиозным связям с иудаизмом. Тем не менее Церковь желает, чтобы евреи достигли полноты познания истины, которая пребывает во Христе. Это желание присуще самой природе Церкви. В литургии это желание выражается в молитве на Страстную пятницу: «Помолимся и об иудеях – о первых, к кому обращены были слова Господа Бога нашего, — чтобы возрастала в них любовь к имени Его и верность Его Завету. Всемогущий, вечный Боже, Ты дал обетование Аврааму и его потомкам; услышь милостиво прошения Твоей Церкви и удостой народ, который Ты первым взял Себе в удел, прийти к полноте спасения. Через Христа, Господа нашего».

Источник: Vatican News