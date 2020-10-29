Теракт: трое человек убиты при нападении у собора Нотр-Дам в Ницце

В центре Ниццы неизвестный с ножом напал на находившихся в церкви Нотр-Дам прихожан и туристов. Террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, один из которых умер в больнице.

Нападение произошло сегодня около 9:00 (11:00 мск). Через 10 минут нападавший был задержан полицией, сообщил Эстрози, прибывший на место преступления.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что полиция проводит операцию по обеспечению безопасности.

В настоящее аремя глава МВД Франции проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией.

Также полиция Ниццы провела мероприятия по проверке информации о возможном минировании в районе церкви. «Избегайте центра города — проводят мероприятия по разминированию. Взрывы, которые можно было слышать, были произведены полицией, ситуация под контролем», — написали правоохранители в Twitter, призвав жителей не паниковать.

Премьер-министр Жан Кастекс сегодня вынужден был срочно покинуть Национальное собрание, где он готовился представить новые меры для борьбы с эпидемией коронавируса.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози уже заявил, что это был террористический акт. Кровопролитное нападение в церкви в Ницце совершил радикализированный мусульманин, заявил в четверг мэр города Кристиан Эстрози. «Он кричал «Аллах акбар» даже когда ему оказывали медпомощь после задержания», — рассказал Эстрози журналистам.

Произошедшее он охарактеризовал как проявление исламского фашизма. «Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны», — заявил мэр.

Он сообщил, что решил из соображений безопасности на время закрыть все христианские церкви и другие места культа города. Также будут предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности этих объектов.

Также известно, что нападавший был ранен при задержании и сейчас находится в больнице.

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Нападение в Ницце произошло спустя 13 дней после убийства учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа, которое вызвало большой международный резонанс. Учителя обезглавил 18-летний Абдуллах Анзоров, который получил во Франции статус беженца. Он написал, что «казнил» учителя, «унизившего пророка Мухаммеда». На одном из уроков, посвященных свободе слова, Пати показал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo.



По материалам Vatican News, BFMTV, Reuters