Три полезных совета, как настроить себя на Великий Пост

Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, завкафедрой богословия Московской духовной академии, первый проректор Сретенской духовной семинарии:

Часто мы говорим, что Великий Пост — это лишь инструмент подготовки к Пасхе. Но на деле он сам по себе уже вхождение в празднование Пасхи. Тот самый глубокий выдох, без которого не сможет произойти вдох. Поэтому пост надо использовать, чтобы избавиться от ненужного — выдохнуть. И приобрести то, что сможет вас наполнить — вдохнуть. Вот небольшой список того, что, как мне кажется, нужно постараться сделать за время Великого Поста:

Первое. Загляните внутрь себя и избавьтесь от хлама

Постом человек сознательно накладывает на себя ограничения в тех сферах жизни, которые сами по себе не греховны, но не жизненно необходимы: мы не умрем, если будем меньше и проще есть, меньше спать или увеличим телесные нагрузки. Как правило, в повседневной жизни нам не хватает мотивации, чтобы ограничить себя и сосредоточиться на главном. Великий Пост как раз для этого: у нас появляется время и возможность заглянуть в себя — сам распорядок церковной жизни подталкивает нас к этому.

Лично для меня самое главное в Великом Посте — великопостные богослужения. Они настраивают на правильную волну и задают тональность этого особого периода жизни. Посещение богослужений, исповедь, Святое Причастие располагают к тому, чтобы уделить больше внимания общению с собой. Постепенно мы начинаем спускаться в глубокий колодец нашей души. Этот спуск требует труда, осторожности, внимательности. В идеале, каждый год мы должны опускаться всё глубже и глубже — именно там, на самой глубине, кроются те гадости, которые заслоняют от нас Бога. Своими ежедневными неправильными поступками мы, сами того не замечая, бросаем в колодец — как бы грубо это ни звучало — результаты нашей жизнедеятельности. И наша задача на Великий Пост — открыть крышку колодца и начать вычищать то, что там накопилось. Как только мы начнем это делать, сразу ощутим появление в себе внутреннего света — не дожидаясь Пасхи.

В этом смысле я бы сравнил пост с ревизией. Мы часто храним в доме то, что нам не нужно, но жалко выкинуть. Эти завалы хлама бывают настолько велики, что на чердаке они уже не умещаются. И если вам когда-нибудь захочется впустить в свой дом любимого человека — для него там просто не будет места. Тогда вы легко выкинете большую часть тех вещей, которые раньше казались необходимыми. Потому что человека любите больше, чем вещи. Примерно то же самое и в душе: хлам — это наши страсти, извращенные силы души, которые оказались в плену у нашего эго. Наше эго — магнит греха. Грехи накапливаются, сваливаются в клубки, мешают божественному свету проникать в душу. Задача поста — эти клубки распутать, избавиться от них — разгрести завалы в душе, чтобы быть готовым встретить Христа.

Второе. Освободитесь от привязанностей и пристрастий

Пост учит человека разжимать пальцы, которыми он постоянно пытается что-то прихватить и удержать. Пост — это опыт отпускания. Человек постоянно колеблется между двумя крайними точками — иметь или быть. Чем больше он имеет, тем больше сосредотачивается на том, как это удержать — будь то деньги, власть или человеческие отношения. Это распыляет силы и дробит сердце. И тогда появляется желание быть — собрать кусочки сердца, уйти от фрагментации, раздробленности и снова стать цельной личностью.

Золотая середина там, где человек дорожит всем, что ему дано. Когда смотрит на значимый для него предмет и видит в нем не вещь, которую надо беречь во что бы то ни стало, а зеркало, отражающее Славу Божию. Тогда он радуется не вещи как таковой, а тому, что через нее учится опознавать Бога. В этом владении нет пристрастия — даже если вещь пропадет, источник радости останется. Но если у человека есть пристрастие к вещи, он начинает служить ей как идолу. Пост же предлагает нам отказаться от идолов и попробовать разглядеть в вещественном мире отражение Божественной Славы.

Идолом, пристрастием часто являются деньги. Когда материальные блага становятся самоцелью и воспринимаются как собственность, как то, что принадлежит нам по праву, надо напоминать себе, что, во-первых, эти блага дал нам Господь, а во-вторых, дал на время, подержать, и теперь смотрит, как мы ими распоряжаемся. Главное — все средства вкладывать в Его прославление, в распознавание прекрасного, радость и просвещение — и через это выстраивать свои отношения с Ним. Если в человеке живет страсть к чревоугодию и гормон радости и счастья у него вырабатывается только во время еды, эта страсть особенно обнажится во время поста. Лишая себя любимых блюд, человек сперва, возможно, впадет в уныние, но вскоре осознает: без еды в привычных количествах можно прожить гораздо дольше, чем казалось, — главное отвлечься и занять себя делом. Так приходит освобождение от страстей, которые заполняют в душе место, отведённое для Божественного Света.

Третье. Почувствуйте радость от открывшегося простора

Теперь надо сохранить чувство простора, которое открылось после избавления от хлама в душе, не растерять, не дать суете вновь завладеть вами. Дышите полной грудью, цените эти минуты, наслаждайтесь ими. Необязательно что-то делать: если вы просто гуляете и ни о чем не думаете — это уже положительный результат поста. Только не надо накручивать себя, сменять суету непостную на суету постную. Не пытайтесь себя загнать. Ощущение «на грани нервного срыва» — плохой признак: значит, пост идет неправильно. Значит, человек взял на себя обязательства, несоразмерные его возможностям. Если не соблюдать баланса между напряжением и послаблением, требующимся для восстановления сил, можно сорваться и нанести себе травму — душевную или физическую. Так пост, с одной стороны, зажимает нас, создает в душе сверхнапряжение, а с другой — открывает перспективу, показывает, куда направить силы души и как проложить путь к Богу.

Помните: Бог действует, помогает, но наши усилия выполняют самую важную роль — без желания и готовности человека разрешить внутренние противоречия, избавиться от пристрастий ничего не получится. Бог не может сделать нас святыми насильно, но всегда осветит нашу душу Своим светом.

Источник: «Фома»