Третий день Апостольского визита: Папа Франциск посещает Эрбиль, Мосул и Каракош

Третий день своего Апостольского визита в Ирак Папа Франциск решил посвятить исцелению ран, нанесенных войной и терроризмом, ободрению скорбящих и утверждению их в вере. С этой целью он направился в Мосул – город трагической судьбы, ряд лет находившийся в руках террористического Исламского государства (запрещено на территории РФ), и освобожденный от него в результате многодневного, стоившего многих кровавых жертв штурма. Именно в этом городе Предстоятель Вселенской Церкви воздал дань памяти жертвам войны в Ираке и на всём Ближнем Востоке и открыл в их честь мемориальную доску.



Город Мосул, основанный в VIII веке до Р.Хр. на берегу реки Тигр вблизи от развалин столицы древнего Ассирийского Царства Ниневии не раз упоминаемой в Библии, насчитывает ныне около 700 тысяч жителей, хотя прежде их было гораздо больше (1 миллион 800 тысяч по переписи 2004 г.). На протяжении последних столетий этот город был своеобразным отражением самой иракской идентичности – ввиду проживавших в нем в мире и гармонии разнообразных этнических, религиозных и языковых групп. Он являлся важным коммуникационным и торговым центром, отличался богатым архитектурным и культурным наследием. Однако всё изменилось с началом хаоса в стране, вызванного американским вторжением, а особенно с лета 2014 г., когда Мосул был захвачен боевиками так называемого «Исламского государства». Тогда город сразу же покинуло полмиллиона человек, включая 120 тысяч христиан. На протяжении своего трехлетнего господства террористы систематически уничтожали культурное достояние города, его прекрасные храмы, редчайшие манускрипты и книги… В настоящее время ведутся работы по восстановлению городской инфраструктуры, к которым привлечены и средства международных организаций, однако сделать предстоит еще очень много. Папа Франциск, готовясь к своему Апостольскому визиту, с самого начала выразил желание посетить, наряду с родиной Авраама Уром Халдейским, также и Мосул, чтобы помолиться в этом городе о жертвах войны.



Путь Понтифика из Багдада в Мосул (расстояние около 400 километров) пролегал через столицу автономного Иракского Курдистана Эрбиль – также весьма древний город, в пригороде которого под названием Анкава проживает один из самых больших на Ближнем Востоке христианских анклавов. Это, по большей части, потомки древних ассирийцев, родным языком которых в настоящее время является новоарамейский. В аэропорту Эрбиля Святейшего Отца встретили президент и премьер-министр Иракского Курдистана, с которыми он имел краткую беседу, а затем Папа отправился на вертолете в расположенный в 90 км Мосул, где его встретили местный халдейский архиепископ и представители городских властей. Преемник Святого Петра сразу же выехал на площадь Хош аль-Биаа, где и должна была быть вознесена поминальная молитва. Само это место имеет в высшей степени символический характер. Упомянутая площадь была известна как «площадь четырех храмов», принадлежащих разным религиозным конфессиям. Все они были разрушены до основания в 2014-2017 гг. Вот что рассказал о визите Папы Франциска в Мосул корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Святейший Отец поблагодарил архиепископа Наджиба Михаэля за слова приветствия и выразил признательность католическому священнику Райду Калло и мусульманину Гутайбе Ааге за их свидетельства, прозвучавшие в начале встречи.

Насильственное перемещение многих христианских семей, трагическое сокращение учеников Христа здесь и по всему Ближнему Востоку, отметил Папа, причиняет неисчислимый ущерб не только отдельным людям и церковным общинам, но и всему обществу. Богатая культурная и религиозная ткань ослабляется из-за потери любого из своих членов. «Как на одном из ваших живописных ковров, маленькая разорванная нить может повредить целое». Сославшись на услышанные свидетельства, Римский Первосвященник отметил, что вернувшиеся в Мосул христиане встречают гостеприимство, уважение и сотрудничество со стороны мусульман. Вознося благодарение Богу, Преемник Святого Петра сказал, что «Святой Дух возрождает пустыню, даруя надежду на примирение и новую жизнь». Подлинная идентичность Мосула – это гармоничное добрососедство людей разных происхождений и культур, подчеркнул Папа и высоко оценил тот факт, что мусульмане пригласили христиан вернуться в город и принять активное участие в его возрождении.



«Сегодня мы возносим голоса в молитве Всемогущему Богу обо всех жертвах войны и вооружённого конфликта, – продолжил Святейший Отец. – Здесь, в Мосуле, трагические последствия войны и военных действий слишком очевидны. Как жестоко, что эта страна, колыбель цивилизации, пострадала от такого бесчеловечного урагана, в результате которого были уничтожены древние места поклонения, а тысячи и тысячи людей – мусульмане, христиане, езиды и другие – были изгнаны или убиты! Сегодня, несмотря ни на что, мы вновь подтверждаем свою убеждённость в том, что братство сильнее братоубийства, надежда сильнее смерти, а мир сильнее войны. Это убеждение более красноречиво, чем голос ненависти и насилия; оно никогда не сможет утонуть в крови, пролитой теми, кто извращает имя Божье путями погибели». Предваряя молитву о погибших в Мосуле, Ираке и на всём Ближнем Востоке, Предстоятель Вселенской Церкви поделился своими убеждениями:

«Если Бог есть Бог жизни – а Он такой и есть – то нам не позволено убивать наших братьев и сестёр во имя Его.

Если Бог есть Бог мира – а Он такой и есть – то нам не позволено вести войну во имя Его.

Если Бог есть Бог любви – а Он такой и есть – то недопустимо ненавидеть наших братьев и сестёр.

Помолимся вместе обо всех жертвах войны, дабы Всемогущий Бог даровал им вечную жизнь и бескрайний мир, приняв их в Свои объятия, полные любви. Помолимся также обо всех нас, чтобы, исповедуя свои религии, мы жили в мире и согласии, осознавая, что в Божьих глазах все мы – братья и сёстры».



Молитвенная встреча завершилась благословением памятного креста, на мемориальных плитах по обе стороны которого сделана надпись по-арабски и по-английски: «Городу Мосулу и Ниневийской долине на память о визите Его Святейшества Папы Франциска, посланца мира и братской любви. На этом месте, которое христиане были вынуждены покинуть (в 2003-2017 гг.), Папа Франциск молился о торжестве мира и справедливости, мирного сосуществования и всечеловеческого братства».

Из Мосула Папа Франциск переместился на вертолете в самый «христианский» город Ирака – Каракош. Посетив латинский Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, Папа встретился с католической общиной города и возглавил чтение полуденной богородичной молитвы «Ангел Господень». Сообщает Vatican News.

Каракош – город в 32 км от Мосула – насчитывает 50 тысяч жителей, из которых 90% – христиане. Летом 2014 г. боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ), вторгнувшись в Каракош, разрушили множество зданий, опустошили храмы, уничтожили библиотеку и другие культурные объекты. Десятки тысяч христиан были вынуждены спешно спасаться бегством, ища убежища в Иракском Курдистане. Разрушен был и католический собор Непорочного Зачатия, воздвигнутый между 1932 и 1948 гг. – самый большой христианский храм страны. После освобождения города в октябре 2016 г. на руинах собора был воздвигнут временный алтарь и возобновились богослужения, однако настоящие восстановительные работы стартовали лишь в январе 2020 г. На заново отстроенную колокольню была водружена новая статуя Пречистой Девы Марии – копия уничтоженной прежней, были отчищены от сажи и грязи мраморные стены и колонны…



Перед входом в Кафедральный собор Преемника Святого Петра встретили Предстоятель Сиро-Католической Церкви Патриарх Антиохийский Блаженнейший Игнатий Иосиф III Юнан, местный архиепископ Йоханна Бутрос Моше и настоятель прихода. При входе в храм под аккомпанемент песнопений дети вручили Папе подарки. Сиро-католический Патриарх произнес краткое приветственное слово, со словом свидетельства выступили священник и мирянка, после чего слово взял сам Святейший Отец.



Возблагодарив Господа за возможность этой встречи, он отметил культурное и религиозное разнообразие, свойственное жителям Каракоша, подчеркнув, что эта особенность дает надежду на будущее. Однако мы видим и другие знаки – знаки насилия, ненависти и войны: «Сколько всего было разрушено! И сколько еще нужно восстановить в этих местах, где ваши предки поклонялись Богу. Они оставили вам великое духовное наследие, с помощью которого вы восстановите всё, уповая на Бога. И вся Церковь будет рядом с вами, своими молитвами и конкретной помощью». «Возлюбленные, наступило время не только восстановить здания, но и возродить связи между людьми, между поколениями», – сказал далее Епископ Рима. Дети наследуют не только землю, культуру и традицию, но также живые плоды веры, получаемые от старших. Война заставила вас пережить своего рода кризис, когда вера могла пошатнуться, когда казалось, что Бог ничего не видит. Не сдавайтесь, не теряйте надежды. Иисус рядом с вами. Прощение – вот ключевое слово, оно необходимо для того, чтобы оставаться христианами. Путь полного восстановления долог и труден, он требует способности прощать и мужества бороться. Но мы уповаем на Бога, что Он сможет принести мир на эти земли, и вместе со всеми людьми доброй воли скажем «нет» терроризму и использованию религии в корыстных целях, призвал Папа.



Благодарность – еще одно ключевое слово. Она рождается и растет, когда мы вспоминаем дары и обетования Божьи, продолжил Святейший Отец: «Воздадим благодарение Богу за Его дары и попросим Его ниспослать мир, прощение и братство на эти земли и живущим здесь людям. Будем настойчивы в своих молитвах об обращении сердец и о том, чтобы верх одержала культура жизни, примирения и братской любви, с уважением к различиям, к разным религиозным традициям, в стремлении построить будущее, основанное на единстве и сотрудничестве между всеми людьми доброй воли. Чтобы восторжествовала братская любовь, признающая ‘основополагающие ценности человечества, ценности, во имя которых мы можем и должны сотрудничать, строить и вести диалог, прощать и расти’ (Энциклика Fratelli tutti, 283)».



Завершая встречу, Вселенский Первосвященник сообщил, что вверил возрождение города Пресвятой Богородице, статуя Которой была вновь установлена на восстановленном храмовом здании: «Ее святой образ был ранен и попран, но лик Божьей Матери продолжает взирать на нас с нежностью, потому что так делают все матери: они утешают, ободряют, дают жизнь. И я хочу от всего сердца поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, продолжающих давать жизнь, несмотря на все невзгоды и раны. Они заслуживают самого глубокого уважения и защиты, внимания общества и возможностей для будущего», – заключил Папа Франциск.



По прочтении молитвы Angelus Понтифик вновь отправился в Эрбиль, где на вторую половину дня запланирован кульминационный пункт третьего дня его пребывания в Ираке и всего визита – Святая Месса под открытым небом на городском стадионе.

