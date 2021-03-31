Только Любовь спасет нас – Любовь распятая и воскресшая

«В то время: Иисус сказал Никодиму: Как Моисей вознёс змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет; потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.» (Ин 3, 14-21).

История народов: трагедии и победы

Почему в истории народов и сообществ происходят те или иные события: трагедии, катаклизмы или, наоборот, великие победы, взлеты, периоды процветания? Историки тщательно изучают различные факторы, процессы, причинно-следственные связи, чтобы ответить на этот вопрос, а также бесконечно спорят о различных версиях событий, роли и ответственности отдельных фигур и групп людей. На основе фактов прошлого другие аналитики пытаются спрогнозировать будущее, предсказать, как события будут развиваться дальше для того или иного сообщества и даже для всего мира.

Священное Писание по-своему отвечает на вопрос о причинах побед и поражений, и сегодняшнее первое чтение является примером такого комментария к историческим событиям. Последние стихи второй книги Паралипоменон подытоживают то, что происходило в Израиле на протяжении нескольких поколений: “Все начальствующие над священниками и над народом много грешили […] издевались над посланными от Бога […] ругались над пророками Его”. Как известно, власть имущие имеют решающее влияние на процессы в обществе, и последствием поведения лидеров Израиля становится великое поражение – падение Иерусалима, разрушение святыни и пленение выживших в Вавилоне. Все это произошло в 587 году до нашей эры и на долгие годы стало причиной скорби избранного народа (сегодняшний псалом – пример такой реакции, полной печали). Они действительно не знали, смогут ли когда-нибудь снова иметь собственное государство, выживут ли как нация.

Для вдохновенного автора Паралипоменона причина такой ситуации очевидна: неверность Богу, непослушание Божьим заповедям, несправедливость и беззаконие. Такая трактовка может показаться упрощенной, поскольку она якобы не учитывает всех тонкостей исторических процессов. Но слово Божье снова и снова предупреждает о последствиях компромиссов со злом, как на личном, так и на социальном уровне: они приводят к неволе и, в конечном итоге, к смерти – как физической, так и, что более страшно, духовной.

Агнец Божий, вознесенный, чтобы победить зло

Эта перспектива была бы слишком печальной и безнадежной, если бы не вторая часть Божьей истины о зле. Последние строки Второй книги Паралипоменон – это «открытый финал», поскольку они открывают новую страницу в истории Израиля – историю восстановления Иерусалима и храма благодаря вмешательству Господа, который Своим удивительным Провидением имеет власть действовать даже через языческого царя Кира. Бог не является источником наказания; Он всегда действует для спасения человека. “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен чрез Него”. Эти строки Евангелия от Иоанна подытоживают всю историю спасения и напоминают нам о том, чем «руководствуется» Бог, принимая участие в жизненных событиях отдельных людей, целых народов и всего мира. Бог, Который есть Любовь, не может иметь другого мотива для своих действий, кроме любви.

Но давайте со всей искренностью зададимся вопросом: находит ли отражение эта «квинтэссенция всего Евангелия» (как некоторые комментаторы называют приведенные выше строки) в нашей реальности? Видим ли мы и являемся ли свидетелями того, что Бог действительно «спасает мир», в котором мы живем? Разве не верно скорее, что все совсем наоборот, если не закрывать глаза на несправедливость, беззаконие, преследования и насилие хотя бы только в нашей стране, не говоря уже обо всем мире, в котором столько войн, голода и конфликтов? Такие вопросы скорее можно услышать от тех, кто использует подобные аргументы, чтобы доказать отсутствие Бога, но нам, верующим, не стоит избегать их и торопиться давать слишком простые ответы. “Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесенным быть Сыну Человеческому”: в такой форме в сегодняшнем евангельском отрывке звучит предсказание Пасхи Христовой. Иисус, вознесенный на кресте и таким образом прославленный, «возвышенный» (евангелист Иоанн здесь и везде подчеркивает единство страдания и хвалы Христа как Воскресшего Господа) – вот то «знамение», без которого невозможно ответить на вопрос про реальность зла вокруг нас – зла, которое является следствием свободного выбора человека, но которое берет на себя Агнец Божий. Иисус, вознесенный на кресте, своей смертью уничтожает зло и смерть и становится Победителем в воскресении: это Тайна, в которой мы принимаем участие в каждой Евхаристии и которая актуализируется снова и снова для спасения мира – в той реальности, в которой нам приходится жить (и которую нам бы хотелось «исправить» по-своему, когда время от времени на минуту мы берем на себя роль Бога). Благодаря этой вере, как парадоксально утверждает св. Павел во втором чтении, мы можем уже теперь говорить, что Бог и нас “воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе” (именно так, как уже свершившийся факт). Это утверждение не отрицает драмы нашей личной и семейной истории или истории нашего народа, но позволяет идти через трудные моменты страданий и боли с надеждой, которая исходит от присутствия Живого, Воскресшего Господа в нашей жизни – с той надеждой, которая «не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим 5,5).

Воскрешенные любовью Божьей, чтобы быть ее свидетелями

Поделюсь историей, которую недавно услышал от прихожанки и которая стала для меня убедительным свидетельством того, как сила Божья действует даже в самых ужасных обстоятельствах. Мать этой прихожанки была вывезена в Германию в возрасте 14 лет во время Второй мировой войны. Там она чуть не умерла от голода в концлагере, но немецкая семья, в которой она оказалась в качестве прислуги, заметила ее состояние и понемногу откормила ее. Когда девушка вернулась домой после войны, ее встретили сотрудники НКВД, готовые судить ее как изменницу. По счастливому стечению обстоятельств, ее заметил знакомый семьи и рассказал отцу девушки, которому удалось «выкупить» ее на последние средства, а затем семья была вынуждена прятать ее на хуторе в течение двух лет. Много лет спустя, когда она забеременела в четвертый раз в довольно преклонном возрасте, врачи были готовы сделать аборт, но она отказалась – и благодаря этому передо мной сидела ее дочь, мать двоих детей, которая засвидетельствовала обо всем этом.

Сила Воскресшего Господа творит чудеса в нашей жизни; вера и надежда на Него открывают нас еще большим чудесам. Как напоминает нам сегодня Св. Павел, “мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять” – то есть быть живыми свидетелями Его силы, которая побеждает зло, не отвечая на него злом, но любовью, которая идет ради нас до конца, на крест. Когда же мы смотрим на крест, мы видим не только последствия зла, которые наш Господь перенес за нас, но и славу Его воскресения. Пусть Он Духом Святым сделает нас свидетелями Своей победы. Аминь.

Свящ. Виктор Жук, SJ

(На изображении распятие, перед которым молился Папа Франциск о прекращении пандемии 28 марта 2020 г.)

Источник: jesuit.ru