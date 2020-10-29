Теракт в соборе Ниццы: глава католиков Франции выразил свои соболезнования

В ходе нападения на кафедральный собор Ниццы утром 29 октября погибли три человека, один из которых был обезглавлен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что речь идет о террористическом акте.

Президент Французской епископской конференции монсеньор Эрик де Мулен-Бофор выразил соболезнования епархии Ниццы и ее пастырю:

«Молюсь особым образом, — пишет иерарх в своем аккаунте в «Твиттере» , — о жителях епархии Ниццы и о ее епископе монсеньоре Марсо. Да сумеют они сохранить твердость в этом испытании и поддержать тех, кто страдает во плоти». Вознося молитву о жертвах трагедии и напоминая о приближении праздника Всех святых, монсеньор Мулен-Бофор пишет: «В воскресенье, в праздник Всех святых, давайте прислушаемся к Господу: блаженны миротворцы, ибо сынами Божиими нарекутся. Блаженны вы, когда вас преследуют Меня ради, ибо велика ваша награда на небесах».



Источник: Vatican News