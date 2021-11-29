Тело монахини Зои Позоян упокоилось на католическом кладбище Новосибирска

«Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои» (Пс.42:3).

Как мы уже сообщали, 25 ноября на 89-м году жизни отошла к Господу монахиня Зоя Позоян из Конгрегации Сестер Служительниц Иисуса в Евхаристии. Уроженка Грузии, она в 1982 году вступила в новициат, в 1986 принесла вечные обеты, а затем на протяжении 35 лет самоотверженно служила Христу и Церкви на различных католических приходах бывшего Советского Союза. С 2005 года она проживала в общине сестер-евхаристок в городе Томске.

Заупокойная Месса по сестре Зое была отслужена утром в понедельник 29 ноября в томском храме Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария. Затем ее тело было перевезено в Новосибирск и обрело свой вечный приют рядом с могилой сестры-евхаристки Евгении Генинг — на католическом кладбище столицы Сибири. Церемонию погребения возглавил Преосвященный Владыка Иосиф Верт. На похоронах присутствовали сестры-евхаристки, сестры-елизаветки, сестры матери Терезы, верные миряне из Томска и Новосибирска, включая представителей армянской католической общины.

Благодарность Богу за сестру Зою навсегда останется в сердцах всех, кто знал ее, всех, кому она служила и помогала.

Вечная и благая память! Покойся с миром!