Папа посетил в Дили школу для детей с ограниченными возможностями (+ ФОТО)

Во вторник, 10 сентября 2024 года, Папа Франциск посетил школу для детей с ограниченными возможностями в Дили, столице Восточного Тимора, сообщает Vatican News.

Школой Irmãs Alma управляет женская ассоциация светских миссионерок ALMA, которая занимается помощью наиболее уязвимым детям с физическими и умственными недостатками. Учреждение предлагает молодым людям регулярные терапевтические занятия, организует их питание и обеспечивает лекарствами для улучшения их состояния, помогая участвовать в жизни местного сообщества. Кроме того, школа помогает семьям лучше принять и понять состояние ребенка с инвалидностью.

Сестры ALMA также руководят детским домом, работая в стране с 2004 года. Конгрегация была основана в 1960-х годах в Маланге (город в индонезийской провинции Восточная Ява). Это светский институт, который работает в сфере образования, проповедует в отдаленных местах, предлагает уход за детьми с ограниченными возможностями, занимается душепастырством семей, поддерживает апостольство мирян.

У входа в школу Папу Римского встретили поющие сестры и дети в традиционных костюмах. Через школьный двор гость направился в зал Святого Винсента де Поля, чтобы встретиться с 50 детьми и 30 сестрами. Один из детей подарил Святейшему Отцу традиционный платок – tais.

Директор ALMA представила Епископу Рима благотворительную деятельность школы. После пения и танцев Папа подписал памятную доску в честь 60-летия основания этого учреждения.

Визит подчеркнул внимание Папы Франциска к наиболее уязвимым членам общества и его поддержку организаций, которые работают на благо детей с особыми потребностями.