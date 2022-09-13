Святейший Отец прибыл в Казахстан — фото первых минут

Святейший Отец прибыл в Казахстан — фото первых минут

Сентябрь 13, 2022

В 17 часов 45 минут по местному времени, как и было запланировано, прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где его встретил президент страны , представители государственной власти и католического епископата.

Епископ Рима приехал в , чтобы ободрить и укрепить в вере небольшую поместную католическую общину, которая составляет менее 1% от 19 миллионов жителей страны, около 120 000 верующих.

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