Святейший Отец прибыл в Казахстан — фото первых минут

В 17 часов 45 минут по местному времени, как и было запланировано, Папа Франциск прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где его встретил президент страны Касым-Жомарт Токаев, представители государственной власти и католического епископата.

Епископ Рима приехал в Казахстан, чтобы ободрить и укрепить в вере небольшую поместную католическую общину, которая составляет менее 1% от 19 миллионов жителей страны, около 120 000 верующих.