Священное Пасхальное Триденствие с Папой Франциском в условиях пандемии

Со Святой Мессой Воспоминания Вечери Господней Католическая Церковь латинского обряда вступает в Великое Пасхальное Триденствие, кульминационным пунктом которого станет празднование Светлого Христова Воскресения – события, являющегося центральным моментом всего Литургического Года. Однако нынешняя целебрация Пасхальной Тайны проходит в обстоятельствах, не дающих верным возможности физического участия в богослужениях. К этим экстраординарным обстоятельствам пришлось приспосабливаться и в Ватикане.

Бюро Папских литургических церемоний по-новому организовало службы, которые Римский Понтифик возглавит без присутствия Народа Божия в практически пустой базилике Святого Петра. В то же время, именно во время нынешних Пасхальных праздников огромное количество верующих во всём мире соединится в молитве с Преемником Святого Петра благодаря цифровым средствам массовой коммуникации.

Все богослужения Священного Пасхального Триденствия пройдут на алтаре Кафедры собора Святого Петра. Как и в Вербное воскресенье, у алтаря будут выставлены древнее деревянное Распятие из храма Сан-Марчело-аль-Корсо (некогда его несли во главе процессии по улицам Вечного Города во время эпидемии «великой чумы») и чудотворная икона Пресвятой Богородицы Salus popoli romanі («Спасение римского народа»), кое также были выставлены перед входом в Ватиканскую базилику в ходе молебна Святейшего Отца о спасении от пандемии, имевшего место в пятницу 27 марта.

Утром Великого Четверга была отменена Месса освящения мира и елея, которую Епископ Рима обычно служит в окружении священников своей епархии. Это богослужение состоится, когда минет опасность эпидемиологической угрозы. Святая Месса Воспоминания Вечери Господней началась в 18.00 по римскому времени и проходила без традиционного обряда омовения ног. Здесь следует напомнить, что в предыдущие годы Папа Франциск служил эту Мессу в различных заведениях для социально уязвимых лиц.

На Великую Пятницу намечены две литургических целебрации с участием Папы. Это Литургия Страстей Христовых, которая начнется в 18.00. Проповедовать на ней будет Проповедник Папского Дома священник-капуцин Раньеро Канталамесса. А позднее, в 21.00, на площади Святого Петра состоится богослужение Крестного пути, стации (остановки) которого обустроены вдоль колоннады. Распятие во главе процессии понесут узники тюрьмы «Due Palazzi» из Падуи, где были приготовлены нынешние размышления, а также врачи и младший медперсонал Ватиканского Фонда Медицинской Помощи, представляющие тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией и помощи больным.

Месса Навечерия Пасхи на исходе дня Великой Субботы начнется в 21.00. Она не будет включать совершения Таинств христианского посвящения. Обряд возжжения Пасхальной Свечи будет совершен у главного алтаря базилики. Благую Весть о Светлом Христовом Воскресении возвестит торжественный пасхальный перезвон.

Весьма скромной будет и Святая Месса в сам день Пасхи в 11.00. Евангелие будет прочитано на латинском и греческом языках. По окончании Святой Мессы Папа Франциск, сняв литургические облачения, зачитает перед главным престолом базилики свое Пасхальное послание и преподаст благословение «Urbi et Orbi».

По материалам Vatican News