Священник Кирилл Горбунов: «Главное проявление синодальности – сама возможность говорить внутри Церкви»

10 октября в Риме открылся Синод епископов. 17 октября начался его епархиальный этап под названием «Ради синодальной Церкви: общение, участие и миссия». Впервые в истории Синод, учрежденный Папой Павлом VI для продолжения коллегиального опыта Второго Ватиканского собора, будет проходить «децентрализованным» образом. Об особенностях этого процесса, который завершится в октябре 2023 года, корреспонденту «Благовест-инфо» рассказывает генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов.

— Отец Кирилл, каковы цели нынешнего Синода, и в чем его необычность? Какие темы будут обсуждаться в рамках синодального пути?

— То, что произошло сейчас, уникально. Во-первых, Папа решил посвятить синод не какой-то отдельной теме, а синодальности как таковой, т.е. теме Церкви, потому что синодальность и есть природа Церкви. И во-вторых, решил пригласить участвовать в подготовительной стадии, а потом в воплощении результатов синода абсолютно всех, каждого человека, включая тех, кто находится за видимыми границами нашей Церкви. Церковь – не институция, не иерархическая структура, а народ Божий, который идет вместе, совершает совместное движение навстречу Царству Божию. Слово «соборность» может использоваться как синоним слову «синодальность», но оно указывает на статичность. А «синодальность» указывает на процесс: когда мы идем, мы совершаем шаги.

— Какие события, внешние и внутренние, повлияли на выбор именно такой темы?

— Глобальный процесс, в котором начинается синод, очень важен. Волна страдания, вызванная злоупотреблениями в Церкви сексуального характера, а также злоупотребления властью со стороны людей, которые закрывали глаза на эти злоупотребления. Это глубокая рана, которая открылась на теле Церкви, и она не становится меньше, она не заживает, она только еще открывается.

Это также гонения на христиан повсюду в мире, где-то явные, открытые, физические, где-то игнорирование христиан, выдавливание их из общественной жизни, а также гонения христиан друг на друга внутри Церкви. Когда разные группировки, разные круги объявляют друг друга еретиками, схизматиками, врагами Церкви Христовой, и занимают настолько непримиримую позицию, что внешние люди удивляются: как вы продолжаете оставаться внутри одной Церкви?

С другой стороны, есть не только негативные, но и позитивные вещи. Синодальность – это потребность говорить, обсуждать. Сейчас говорят о Синодальном пути в Германии. Подобные процессы – в Ирландии, Австралии. Но главное проявление синодальности – сама возможность говорить внутри Церкви. Если конкретно, нам предлагается спросить себя о практике нашей Поместной Церкви, как мы живем, как выражается синодальность. Что вызывает в жизни нашей Церкви радость, какие трудности и препятствия для соборности, какие раны, какие предложения. Главное – как во всем этом звучит голос Святого Духа. И о чем просит нас этот голос.

Есть уже достаточно документов для Синода на его сайте, есть документы и на русском языке. В подготовительном документе Синода есть все, что нужно знать о нем. Будет опубликован и рабочий документ Синода.

— Как конкретно будет раскрываться тема, как она будет обсуждаться?

— Есть десять главных тем для нашего обсуждения на местном уровне, мы можем выбрать любые. Темы охватывают все сферы жизни Церкви, а мы можем говорить и о чем-то своем.

Первая: «Спутники». Кто идет с нами, с кем совершаем это паломничество, а кто вытеснен на периферию, чей голос вообще не слышен?

Вторая: «Слушать». Кого мы в Церкви обязаны слушать, кого мы слушаем, насколько услышаны разные группы людей, миряне, молодежь… Достаточно ли они имеют возможности, чтобы говорить?

Третья: «Говорить». Кто в Церкви говорит, кто назначил его, как нам удается говорить, высказать, что на сердце?

Четвертая: Литургия.

Пятая: Общая ответственность за миссию Церкви, каким образом все крещеные являются миссионерами. Я знаю, что слово «миссия» звучит постоянно в документах. И слышу от людей, что мы «на миссии поставили крест». Кто несет ответственность за миссию?

Шестая: Диалог в Церкви и обществе, какие есть формальные и неформальные возможности, как разрешаются конфликты, как развивается сотрудничество с епархиями?

Седьмая: Диалог с другими христианскими конфессиями.

Восьмая: Власть и участие. Как власть распределяется и исполняется внутри Церкви?

Девятая: Распознание и решение. Как мы принимаем решения, и как потом воплощаем?

Десятая: Общий пункт – «воспитание в синодальности». Каким образом узнать об этой природе Церкви, как воспитываться в ней?

— Как организован сам процесс, какова его последовательность, структура? Какой маршрут у этого пути?

— Назначены контактные лица, я отвечаю за всю епархию и центральный регион, сестра Анна Захарова в Санкт-Петербурге отвечает за Северо-Западный деканат, францисканец о. Андрей Буко – за Западный. Создана синодальная группа, чтобы помогать, консультировать, поддерживать, быть голосом организаторов синода. Мы постарались принять все заявки. Важно понимать, что эти люди не являются избранными представителями всей епархии, они те, которые первыми отозвались помочь и поддержать этот путь. Сейчас – момент планирования процесса. Появляются новые методички, листовки, на сайте синода есть презентации для открытия епархиальной стадии.

Следующий шаг – избрание координаторов внутри самих общин и приходов. В каждой группе может и должен быть человек, который будет ответствен за координирование процесса. Для координаторов будет проведен семинар онлайн, где мы расскажем о предложениях епархиальной синодальной группы, учитывая нашу конкретную специфику.

Потом сам процесс встреч. Документы используют слово «консультация» – консультации с народом Божиим. Сам народ друг к другу обращается и друг друга консультирует. Это важнейшая идея, которая стоит за процессом. Времени у нас до конца февраля. В течение марта результаты должны быть отправлены нам, контактным лицам, в епархиальную группу. Там, где нет возможности собрать группу, отдельные люди могут направлять свои высказывания и на епархиальном уровне, и даже прямо в Рим. Но предпочтение всегда отдается общинному обсуждению. Многие обсуждения будут проходить онлайн.

В начале апреля состоится епархиальное пастырское собрание, где будут представители приходов и общин, и там будет финальный аккорд епархиальной стадии. Потом все присланные мнения будут суммированы не больше чем на 10 страницах, а затем переданы в Конференцию епископов, где будет сделан новый синтез. Далее – работа на континентальном уровне, а потом документ предстанет на Синоде епископов, который состоится в октябре 2023 года. За этим последует фаза воплощения в жизнь.

— В каком формате будут проходить встречи, обсуждения, консультации?

— Скажу коротко об одном из методов обсуждения. Это метод духовной беседы, которая предполагает активное участие, внимательное слушание. Это похоже на то, как проходят встречи молодежи, катехизаторов, когда участники разбиваются на небольшие группы по 6-7 человек. Встреча рассчитана на час времени, разделена на 3 части. Все начинается с молитвы, по возможности с поклонения Святым Дарам, потом участники по очереди делятся плодами своей молитвы. На этом этапе не происходит никаких дискуссий, никаких реплик. Люди только слушают друг друга, чтобы понять, какие движения в моей душе вызывает то, что я услышал. Во втором круге участники делятся тем, что впечатлило, поразило из сказанного другими людьми, и потом, уже в третьем круге, при необходимости люди могут дать друг другу «обратную связь»: что я хочу тебе сказать в ответ на твои слова. И вот эти идеи, решенные и нерешенные вопросы записываются, фиксируются, и потом делается синтез. Все обсуждения должны иметь конкретный результат. После группового диалога можно провести еще собеседование: какой итог был получен и какие были переживания, каким образом Бог присутствовал в это время.

— Как повлияли на организацию процесса условия пандемии, в которых он происходит?

— Многие говорили: это несвоевременно, неловко, когда мы сидим в масках, отношения ограничены. На это Папа Франциск отвечал неоднократно: пандемия – тот момент, когда нам важно понять, насколько мы все вместе.



Беседовала Елена Бажина

Фото Ольги Хруль