Священник Игорь Ковалевский о позиции Католической Церкви по отношению к проблеме суррогатного материнства
Римско-Католическая Церковь выступает против суррогатного материнства, потому что это «обычная проституция», заявил РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов России, администратор прихода Святых Петра и Павла в Москве священник Игорь Ковалевский.
Ранее журналист, автор и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил, что Русская Православная Церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была определена с участием РПЦ моральная норма. В РПЦ в ответ на это заявили, что продолжение рода – это «богоугодное дело, а не поход в супермаркет» и что хотя «рождение ребенка – праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения».
«Церковь против суррогатного материнства – это обычная проституция, при этом мы не запрещаем усыновление детей», – сказал Ковалевский.
По его словам, этическая проблема суррогатного материнства заключается в том, что к ребенку относятся как к товару или предмету. «Католическая Церковь учит, что анимация (соединение души с телом – прим. ред.) происходит в момент зачатия. Поэтому зародыш обладает свойствами человеческой личности и правами – к нему нельзя относиться как к предмету для манипуляций или купли-продажи, необходимо учитывать его интересы, а в случае с суррогатным материнством учитываются только интересы взрослых», – пояснил он.
Ковалевский уверен, что суррогатное материнство лишает ребенка права на родителей и разрушает институт семьи. «Церковь поддерживает институт семьи как союза одного мужчины и одной женщины – единственного и нерасторжимого. Католическая Церковь говорит, что стать отцом и матерью – исключительное право супругов. Таким образом, суррогатное материнство разрушает институт семьи», – сказал представитель Римско-Католической Церкви. При этом он обратил внимание на то, что нет запретов на Крещение детей, родившихся от суррогатной матери, потому что «дети не виноваты в грехах родителей и не отвечают за них, получают полные церковные права вне зависимости от того, каким путем они родились – через ЭКО или суррогатное материнство».
Русская Православная Церковь в своих «Основах социальной концепции» называет суррогатное материнство «противоестественным и морально недопустимым» независимо от того, за деньги ли это делают, или на некоммерческой основе. Церковь обосновывает это тем, что суррогатное материнство «предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости», которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. «Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания», – сказано в Основах социальной концепции РПЦ.
Также в Русской Церкви считают недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают «заготовление, консервацию и намеренное разрушение «избыточных» эмбрионов», поскольку признает эмбриона человеком и считает аборт его убийством. Допустимым же средством медпомощи в РПЦ считают только «искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия».
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